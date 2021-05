Acha que a sociedade portuguesa está de facto numa deriva de libertinagem?

Sim. Tivemos agora o caso do Sporting campeão, por exemplo…

Não é exatamente isso que se entende por libertinagem.

A festa tinha de ser feita, percebo que era difícil controlar-se as emoções de tantos sportinguistas, mas houve momentos de libertinagem em que se abusou, em que se atiram objetos às forças de segurança, garrafas… Isto para mim é libertinagem, é liberdade a mais.

Mas manifestações com excessos existiram sempre.

Acho que agora é cada vez mais evidente. Mais: não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a democracia também é um grande inimigo da própria democracia. Todas estas situações que colocam em causa a paz, o bem-estar e a liberdade dos outros são de muita gravidade.

Então como é que se inverte o estado das coisas?

Com mais respeito.

Sim, mas como é que isso se traduz? Com mais leis?

Com regras. Sou um acérrimo defensor das forças de segurança públicas. A forma como o país se comporta com as forças de segurança públicas é uma vergonha. Não pode haver exageros por parte das forças de segurança mas tem de haver respeito pelas fardas. É um respeito que se perdeu. No meu tempo, havia respeito pela GNR e pela PSP. Hoje em dia não, dizem-se os maiores impropérios e eles têm de aguentar estoicamente.

No caso concreto de Lisboa, o que pretende fazer para aumentar esse respeito pelas fardas que diz ser necessário?

Em Lisboa, ali nas Olaias, existe um bairro que tem uma esquadra onde cada vez que há distúrbios não é chamada para tomar conta de ocorrência, têm de ser outras esquadras de fora a agir para os polícias não ficarem queimados com as pessoas do bairro. É um bairro onde se vendem casas de boca, onde no outro dia uns senhores de mais idade foram parar ao hospital e quando chegaram a casa tinham a casa ocupada.

Mas admite que as forças de segurança também têm problemas?

A polícia tem de cumprir com as suas obrigações, cumprir e fazer cumprir a lei. Desde que a cumpra, está tudo certo. Agora se há casos onde a polícia é extrema na forma como exerce a lei têm de ser castigados. Mas são muito mais os casos em que a polícia é vítima do que agressora. Muito mais. Temos o caso do Hugo Ernano [militar da GNR condenado depois de matar um jovem de 13 anos numa perseguição policial], que é um dos casos que me deixa absolutamente doido.

“Não utilizaria o termo bandidos”

Também disse outra coisa no dia da sua apresentação. “Sou a favor de todas as minorias, nem vejo, nem sei o que são minorias, desde que todos os cidadãos cumpram com regras patrióticas do nosso país”. Quais são as “regras patrióticas do nosso país”?

É cumprirmos a lei. É amarmos o nosso país, é amarmo-nos uns aos outros. Não reconheço minorias porque para mim as raças são todas iguais. É outra acusação imputada ao Chega, de que o Chega é um partido racista. Nunca vi racismo nos meus companheiros do Chega que tenho conhecido até hoje.

Tocou aí num ponto importante quando disse que parte dessas regras patrióticas que diz terem de existir é o respeito pelos outros. Na segunda-feira André Ventura foi condenado em tribunal por chamar “bandidos” a uma família do bairro da Jamaica, na televisão nacional, enquanto mostrava uma foto da dita família. Considera que André Ventura violou as regras patrióticas do país?

Não, não podemos retirar o contexto em que isso se passou.

Qual é o contexto que o justifica?

Estava-se a contar uma história e afinal a história é outra. Se me perguntar se André Ventura abusou no termo, acredito que sim. Eu não teria dito bandidos.

André Ventura devia pedir desculpa?

O André Ventura é que sabe o que é que faz. É um homem muito inteligente, sabe os passos que dá e como é que os quer der.

Foi condenado em primeira instância.

É o Estado de Direito a funcionar.

André Ventura e o partido Chega optaram por recorrer.

Já disse que eu não utilizaria o termo. Eu sou diferente do André Ventura. O André Ventura é o André Ventura, eu sou o Nuno.

Não o deixa desconfortável que o líder do Chega…

Não me deixa desconfortável. Acho que todos nós temos momentos mais felizes, momentos em que não estamos tão bem e o André, na minha opinião, não estará estado tão bem.

Mas André Ventura já disse que não se arrepende.

Tem esse direito. E eu tenho o direito de pensar o contrário. O Chega é uma partido democrático: o André pode pensar uma coisa, e eu posso achar outra.

“Fui presidente da Associação de Estudantes. É um tema gasto porque não há como provar”

Mais uma vez, no dia em que apresentou a candidatura a Lisboa, defendeu-se das críticas sobre a falta de experiência política e de intervenção cívica com o facto de ter sido presidente de uma Associação de Estudantes. Mas os seus colegas de curso dizem que não. Afinal, foi ou não foi?

Fui. Quando a Universidade nasceu, fui eu que fundei a primeira Associação Académica, numa ata que foi redigida pelo professor Esmeraldo Azevedo, onde me foi dado esse poder e a seguir houve eleições. Agora, é um tema que já está completamente gasto porque não há como provar. Infelizmente a Universidade está fechada, não há papéis sobre isso.

Mas qual era especificamente o seu cargo?

Fui presidente da Associação de Estudantes.

Foi presidente do núcleo preparatório, antes de haver uma Associação de Estudantes.

Sim, antes de haver uma Associação de Estudantes. Depois fui vice-presidente de uma Associação de Estudantes mais à frente.

Ou seja, não foi efetivamente presidente da Associação de Estudantes, foi vice-presidente. Insuflar o currículo académico numa questão tão simples…

Não interessa para nada. Essa questão nem se põe, isso não me tira, nem me dá mais direitos.

Mas a pergunta era se isso não é um mau cartão de visita para quem está a começar e se candidata a um cargo político?

Não preciso de empolar isso para nada.

A verdade é que empolou.

A comunicação social é que empolou. Foi fraca.

O que lhe foi perguntado era que experiência política é que tinha. Respondeu que já tinha sido presidente da Associação de Estudantes.

Ter dito que era presidente ou vice-presidente era a mesma coisa. Ia dar precisamente ao mesmo.

Não é a mesma coisa ser presidente ou ser vice-presidente.

Não, o que quero dizer é que para o efeito que queria gerar era mesmo que era dizer que já tinha tido experiência académica de associativismo e no liceu. Fui sempre interventivo. Aqui o termo presidente ou vice-presidente é igual.