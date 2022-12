Nuno Melo foi o primeiro a pedir a dissolução do Parlamento. O líder do CDS entende que o Governo já só se “gere a ele próprio e aos casos que tem” e acredita que um ciclo político mais curto “era vantajoso para o país” e que “o CDS está pronto a ir a eleições em qualquer momento”.

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, Melo, que pegou no partido depois da saída da Assembleia da República, garante que o CDS “não foi substituído por nenhum outro” e que “há um buraco” entre o PSD e os restantes partidos à direita. “O CDS faz falta a Portugal e à democracia”, defende.

Depois de um ano de “arrumar a casa”, Nuno Melo convidou António Lobo Xavier e Miguel Morais Leitão para atualizar o programa do partido e “refundar” o CDS com novas mensagens e para novos públicos.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com Nuno Melo]

