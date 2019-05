Nuno Melo diz que “mais não podia ter feito”. “Saio da campanha de consciência tranquila”

"Não fiquem em casa: cada abstenção potencia os extremismos, que são em regra mais militantes do que os partidos tolerantes". Último dia e Nuno Melo diz que "mais não podia ter feito". O povo decide.

Partilhe

(artigo em atualização ao longo do dia)

É o último dia de campanha e o CDS “mais não podia ter feito”. Em jeito de balanço — mesmo quando ainda falta uma arruada importante no Porto e um jantar de encerramento em Aveiro — Nuno Melo faz um último apelo para os eleitores “não ficarem em casa”. Ficar em casa é o mesmo do que dar um voto aos extremismos, voltou a dizer o candidato à margem da visita a uma empresa de roupa para homem, em Penafiel, Porto.

Já ontem, pelo jantar, Assunção Cristas tinha dramatizado o apelo ao voto. É o tudo por tudo. “É a última oportunidade que temos de combater os extremismos”, disse Nuno Melo, sublinhando que “cada abstenção potencia o aumento dos votos dos extremismos, que são em regra muito mais militantes do que os militantes e simpatizantes dos partidos tolerantes”. O slogan agora, dirigido aos que “se reveem no lado direito da moderação” é “não fiquem em casa”. Como dizia Cristas ontem à noite, “levem a tia mais idosa a votar”, telefonem aos amigos e vizinhos, e convençam toda a gente a ir votar.

Num discurso que soa quase a derrotista, Nuno Melo diz que sai da campanha ” consciência completamente tranquila” e com a sensação de dever cumprido: “Mais não podíamos ter feito”.

“Eu não sei o que vai acontecer domingo, mas mais não podemos fazer. Começámos mais cedo do que os outros, fomos a mais sítios do que os outros, fizemos mais quilómetros do que os outros, falámos com mais pessoas, e tivemos a coragem de dizer o que os outros não tem coragem de dizer porque só estão preocupados com os títulos do dia seguinte”, afirmou, destacando a campanha “alegre e mobilizadora” que o CDS fez.

Contando desde o dia 10 de maio, sexta-feira, três dias antes do arranque oficial da campanha, a comitiva do CDS afirma ter feito 8.100 quilómetros, tendo passado por todos os distritos e principais concelhos do país, incluindo Açores e Madeira. “Estivemos todos unidos, crentes na justiça de um bom resultado, depois será o que o povo quiser”, rematou Nuno Melo em Penafiel. Agora, é rezar, como pedia o candidato a uma feirante de Barcelos que se ofereceu para o fazer: “Reze, reze”.

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

Continuar a ler