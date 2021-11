Nuno Melo é candidato em qualquer circunstância: "Não me vão fazer desistir"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nuno Melo desfaz um tabu que se vinha instalando nos bastidores do CDS e entre alguns apoiantes de Francisco Rodrigues dos Santos: mesmo que a atual direção do partido consiga adiar as eleições internas do partido para depois das eleições legislativas, não vão afastá-lo da corrida à liderança. “Para mim, é uma questão de princípio. É uma luta pela legalidade e pela decência. Quem pratica o que está a ser praticado no CDS não pode ser beneficiário no resultado daquilo que é profundamente perverso”, assegura.

Em entrevista ao Observador, gravada na cidade do Porto, o eurodeputado não é meigo nas palavras e acusa a atual direção do CDS de ter comportamentos dignos da “antiga União Soviética” ou da atual “Coreia do Norte”, apontando o dedo diretamente a Francisco Rodrigues dos Santos: “Todos sabemos que normalmente os ditadores só prevalecem quando os homens bons baixam os braços. E estamos a ter práticas de forte pulsão totalitária no CDS”.

Mesmo sem antecipar o desfecho da guerra jurídica que agora decorre, Melo promete continuar a tentar construir um programa alternativo. Por isso, e independentemente da realização ou não do Congresso, o eurodeputado revela nesta entrevista que vai organizar a convenção “É tempo de Construir”, em meados de novembro, onde pretende “juntar muita gente do partido e muitos independentes” para “discutir ideias e falar para o país”.

Com a decisão do último Conselho Nacional, a sua candidatura acabou? Como é que pode ainda haver tempo de ter eleições internas antes das legislativas?

Eu, que sou um legalista, sabendo que aquela decisão é nula, quero acreditar que o Congresso se realizará a 27 e 28 de novembro e é nesse cenário que estou concentrado.

E se não houver eleições internas antes das legislativas antecipadas continua a ser candidato?

Se não houver eleições internas antes das legislativas a liderança do CDS não estará a perceber muito bem tudo aquilo que está a acontecer. Deverá refletir sobre se a simples vontade da manutenção de um poder que teme perder justifica um partido em polvorosa. O Congresso do CDS a 27 e 28 de novembro é um facto pacífico, estava marcado e foi cancelado a 24 horas das eleições dos delegados através de um SMS. O que fizeram foi dizer “bom, antes achávamos que venceríamos, agora não está a correr bem, afinal já não queremos Congresso”. As coisas não são assim num partido político e num partido fundador da democracia.

Mas se as eleições internas forem depois das legislativas mantém a candidatura?

Tenho essa intenção, embora esteja a fazer tudo para que este Congresso se realize. Vejam bem: António Costa está calado; Ventura está calado; toda a perturbação que está a acontecer no espaço político de centro-direita tem dois principais beneficiários, que são aqueles que Francisco Rodrigues dos Santos diz querer combater — o PS e o Chega. Estão calados porque percebem que o que está a ser feito no CDS é o maior disparate que poderia acontecer. O CDS está refém de uma metodologia que não é própria de um partido político. Pode ter sido vista noutras instituições, noutras agremiações, mas seguramente não num partido político com os pergaminhos e a história do CDS. O partido pacifica-se rapidamente se o Congresso acontecer. Espero que aquelas cabeças possam ser iluminadas pelo senso óbvio de quem tem de entender que está nas suas mãos a resolução deste problema.

Antecipando que o seu pedido de impugnação é aceite pelo tribunal do partido, o entendimento do Conselho Nacional de Jurisdição (CNJ) será o mesmo, a direção do partido pode sempre voltar a convocar um Conselho Nacional, voltar a adiar as eleições internas.

Pode fazer tudo o que quiser. Com este comportamento, o descrédito em que o partido tem sido lançado tem sido tão grande que há um momento em que a fuga para a frente deixa de ser solução. Porque depois aquilo que pode ser uma alternativa no país transforma-se num ativo tóxico. O país não gosta disto que está a acontecer e menos gostam os eleitores e militantes do CDS. A solução é muito simples: praticar a democracia. Estamos num fim de ciclo partidário e num fim de ciclo legislativo. O que é normal em qualquer pessoa que se queira de boa-fé num partido político é que no fim de dois ciclos que são coincidentes a liderança tenha oportunidade de escolher os protagonistas com que vai estabelecer a base programática que é aprovada no Congresso.

O grupo parlamentar.

Não faz sentido nenhum que o próximo líder do partido não tenha a possibilidade de fazer coincidir o grupo parlamentar com a sua liderança.

Ainda assim, há pouco dizia que se o Congresso for depois das legislativas admite ir a votos na mesma.

Sim, claro que sim.

Isso é absolutamente claro para si e está decidido na sua cabeça?

Para mim é uma questão de princípio. Não é pelo facto de se comportarem como se estão a comportar que me vão fazer desistir. Neste momento, já é uma luta pela legalidade e pela decência. Quem pratica o que está a ser praticado no CDS não pode ser beneficiário no resultado daquilo que é profundamente perverso. Estou aqui para lutar por aquilo em que acredito, independentemente do momento. Mas tenho a noção de que se o Congresso não acontecer o partido vai viver momentos muito, muito difíceis.