Nuno Melo: "Não aceito tratar o Chega de forma diferente do PCP"

“Delinquentes nas forças armadas? Também não têm o direito de declinar casas de internamento”

Defende a existência de protocolos com as Forças Armadas para a formação de jovens em regime de internato. As Forças Armadas são um corpo militar profissional. Quer transformá-las em casas de correção?

Não. Sou do tempo do serviço militar obrigatório, cumpri o meu na Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Se há realidade que posso testemunhar é que as Forças Armadas são uma escola de valores que nos dá sentido de hierarquia. Recordo-me quando era deputado de visitar alguns centros de internamento e de ter ouvido das pessoas que todos os dias têm de trabalhar com jovens difíceis de lidar. O que defendo não é propriamente o cumprimento de um serviço militar pelos jovens em caso de internamento, é a possibilidade de se protocolar com as Forças Armadas na perspetiva dessa transmissão de valores, de lógica de hierarquia. De conferir uma ferramenta que lhes possibilitará uma maior possibilidade de ressocialização.

Numa altura como esta, as Forças Armadas não deviam estar mais preocupadas com assuntos de Defesa?

O que propomos para a Defesa em alguns casos tem uma perspetiva disruptiva, mas não é para conclusão imediata. É uma projeção programática do que achamos que poderia ser a Defesa em Portugal.

Estes jovens em regime de internamento precisam apenas de disciplina?

Não. Precisam de valores, para começar.

Não são só as Forças Armadas que transmitem valores.

Muitas das instituições encarregadas hoje em dia de tratar do percurso de internamento destes jovens não têm realmente condições, meios técnicos nem humanos. A ação formativa das Forças Armadas, que eu testemunhei, pode ser em determinados termos, vantajosa. A ideia parece-me realmente boa. Isto passa também pela atribuição de meios, é evidente, mas é uma ideia que não é de curtíssimo prazo. É uma ideia que deixo para reflexão. As Forças Armadas são uma instituição altamente preparada, motivada e no que tem que ver com a formação de pessoas — que eu acho que é a base para uma verdadeira ressocialização –, com um tremendo potencial.