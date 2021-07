Mas olhando para o que estávamos a falar, na questão da experiência do combate político, dessa experiência a fazer também oposição ao PS — e até há quem compare o Partido Socialista de há uns anos com o atual — pergunto-lhe se Francisco Rodrigues dos Santos tem respeitado o legado também do CDS e de anteriores direções e se era preciso um pulso mais firme e outro tipo de experiência para fazer o combate nos dias de hoje?

O que digo é que há um esforço de agregação, que parte sempre do topo para a base. O que equivale a dizer que esse esforço deve partir da direção em relação a todos os outros, do grupo parlamentar, aos militantes, passando pelo dirigentes locais. Quando o partido está numa situação visivelmente difícil seria suposto que essa agregação acontecesse para que se contasse com todos. Não é nos discursos, é genuinamente com todos, até porque muitos destes são instrumentos decisivos da luta política do CDS. A reação nestas jornadas teve que ver com uma espécie de defesa de honra coletiva, mas traduz um pouco aquela terceira regra de Newton, da ação-reação. Toda a força da ação determina uma reação em sentido oposto, basicamente é isso. Cheguei a um ponto em que quando não faço outra coisa que não seja combater o PS, estou cansado de ouvir juízos pejorativos em relação a uma direção anterior que já não tem de ser atacada porque já lá não está, mas também porque não fez outra coisa que não fosse combater esse PS e com muita eficácia.

Teme que com o caminho agora seguido se vão perdendo tropas pelo caminho, mais do que já aconteceu?

É evidente. As pessoas têm gosto em estar quando são estimadas, sentem-se pior quando são apoucadas. Desde logo desfiliações não são uma coisa boa e comentários aligeirando desfiliações também não ajudam a coisa nenhuma.

Está a falar de Francisco Mendes da Silva?

Estou a falar de várias pessoas, esse é um caso, porventura o mais mediático, mas estou a falar de várias pessoas. O partido deve fazer para que todas as pessoas queiram para ficar, não para que saiam e depois a os apoiantes da direção dizerem: “Saem uns mas entram outros”. As coisas não são assim. Agora, devemos estar mobilizados neste momento em duas coisas: fazer oposição ao PS e ter um bom resultado nas eleições autárquicas.

Ficou implícito, senão mesmo explícito, nas suas palavras que esta direção do CDS tem muitas falhas. Qual é a melhor altura para um Congresso eletivo para substituir esta direção, tendo em conta que disse há pouco que falará no Congresso? É a seguir às autárquicas? Disse em fevereiro também que o CDS “não aguentará mais um ano nesta litigância” e, na verdade, o prazo está a acabar.

O Congresso tem um prazo estatutário normal e esse prazo significa que deverá acontecer no início do próximo ano, a menos que a direção entenda taticamente antecipá-lo, se o quiser antecipar será isso mesmo, por uma razão tática de quem quer aproveitar o que seja…

Parece-lhe que isso está a ser cozinhado?

Não sei se está se não está, mas é uma possibilidade. Quem está na política, não sendo ingénuo sabe muito bem como as coisas acontecem. Até lá, até às eleições autárquicas, vou-me concentrar essencialmente nessas eleições autárquicas, também como candidato e ajudando os candidatos que entendam que a minha presença possa ser útil e tenciono estar em vários lugares, eu como muita gente que hoje é mais considerada no CDS, mas que tem um trajeto, e as pessoas conhecem-nas e são úteis, pelo menos junto desses autarcas e desses candidatos. Esse é o meu empenho e depois das autárquicas logo se verá.

Esse empenho pode ser também uma candidatura à liderança do CDS? Isto porque disse nestas jornadas parlamentares: “Não desistam, não deprimam, enquanto tiver de ser eu estou cá”. É um pré-anúncio de uma candidatura?

Em primeiro lugar vou apresentar uma moção ao Congresso, isso posso dizer desde já que farei. Em segundo lugar vou empenhar-me nas autárquicas, também como candidato. E em terceiro lugar a decisão que tomar em relação a esse congresso não terá que ver seguramente com o resultado das eleições autárquicas, mas sim com o estado geral do partido. Isto porque será impossível medir o estado geral do partido pelo resultados em eleições autárquicas, se tivermos em conta que, nas principais candidaturas, o CDS vai coligado com o PSD e, portanto, o músculo, o peso e a relevância do CDS não se consegue medir nessas coligações. Pode até acontecer o PSD e o CDS perderem em todas essas coligações e aumentarem o número de autarcas, basta que os candidatos do CDS estejam num lugar razoavelmente cimeiro porque serão autarcas. Portanto, as autárquicas não permitem medir o estado geral do partido e a decisão que tenha de tomar terá em conta esse estado geral do partido.

Não exclui chegar-se à frente, já percebemos que não vai depender do resultado autárquico essa decisão, mas por aquilo que tem visto parece-lhe que o partido precisa de si? Pelo menos tem havido alguns apelos dessa gente que ao longo dos últimos anos tem lutado pelo CDS e contra o socialismo, alguns com funções governativas, no Parlamento como esteve. Está disponível ou admite a possibilidade de levar esta moção a votos para a liderança?

Disse sempre que ninguém em condições normais exclui liminarmente ser candidato à liderança de um partido, em circunstâncias normais em determinado circunstancialismo, digamos assim. Da minha parte nunca exclui e não excluo agora.

E está mais perto agora do que quando foi o último Congresso?

Vou apresentar uma moção e depois das autárquicas, sem ter a ver com o resultado dessas autárquicas, mas com a validação do estado geral do partido que faça, decidirei. Até lá, todo o meu empenho estará em ajudar o CDS nessas eleições autárquicas para que tenha o melhor resultado possível e também nesse combate ao PS porque o PS precisa muito dessa oposição.

Insistindo. Se olharmos para aquilo que aconteceu em 2020, na altura acabou por retirar a moção que iria apresentar e dizia que passava à qualidade de soldado raso no CDS. Isso quer dizer que neste momento está também na hora de deixar de o ser, ou seja, mantendo esse olhar para as bases mas assumindo um papel de maior preponderância?

Enquanto eurodeputado tenho sempre preponderância em representação do CDS.