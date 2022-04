O “acaso” que leva uma startup a trabalhar um hidrogel de pimenta para ajudar no combate ao cancro do cérebro

É a análise de dados científicos que leva João Seixas e a equipa envolvida no projeto até ao glioblastoma. Mais um “acaso”, que faz com que o cientista transforme numa oportunidade de negócio a possibilidade de ajudar a dar uma nova esperança aos doentes.

A utilização de uma terapia local, com um hidrogel, para eliminar o glioblastoma não foi uma descoberta feita pelos cientistas portugueses. O composto natural da piperlongumina também já existia. O que a TargTex descobre é como combinar “numa só” uma “série de coisas que já existiam”.

Nós pegámos em peças soltas e criámos um puzzle completo que, esperamos nós, seja muito útil para, no final disto tudo, salvar a vida dos doentes de glioblastoma, que é o nosso objetivo”, explica João Seixas, CEO da TargTex.

Perante um diagnóstico do glioblastoma, os doentes são sinalizados para a cirurgia para retirar a maior parte possível do tumor, que tem, no entanto, pontas que são de “muito difícil acesso”. Isto faz com que o neurocirurgião não consiga remover a totalidade do tumor. Após o procedimento cirúrgico, o paciente não faz quimioterapia, nem radioterapia durante cerca de três semanas para conseguir recuperar antes de começar os tratamentos.

A aplicação do hidrogel para “salvar a vida dos doentes”

A cirurgia que os doentes diagnosticados com glioblastoma têm, inevitavelmente, de realizar é a porta de entrada no tratamento da TargTex, que quer aplicar um hidrogel com piperlongumina na cavidade do cérebro que fica livre após a remoção do tumor. Este hidrogel libertará localmente o fármaco, que se difunde ao longo do cérebro para chegar às margens do tumor que o neurocirurgião não consegue alcançar e consequentemente não consegue remover.

Aplicado uma única vez com uma seringa à temperatura ambiente de 37 graus Celsius, o hidrogel tem a textura de uma pomada que solidifica e fica fixa no cérebro. Após a aplicação, não precisará de ser removido porque se “degrada” em cerca de um mês “em pequenos componentes que não são tóxicos” para o doente.

Com esta abordagem considerada inovadora, a TargTex afirma conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica com um fármaco que é colocado dentro de cérebro “numa concentração bastante elevada”. O hidrogel começa a atuar imediatamente no momento da cirurgia, o que oferece, diz a empresa, a vantagem de eliminar a espera das três semanas para iniciar tratamentos.

Então, a aplicação do hidrogel permite que o doente não precise de fazer quimioterapia, nem radioterapia? O objetivo da TargTex é que o fármaco consiga eliminar “de uma vez só as células tumorais”, permitindo que o paciente nem sequer tenha de regressar ao hospital. Ainda assim, João Seixas admite que poderá ser necessário combinar a utilização do hidrogel com quimioterapia e radioterapia se a piperlongumina não for “suficientemente eficaz”.

Os ensaios clínicos realizados em ratinhos e os ensaios futuros em humanos

A descoberta da capacidade da piperlongumina, quando aplicada com o formato de hidrogel, eliminar o glioblastoma foi validada em ensaios clínicos com ratinhos e com ratos (a “vulgar ratazana”), que tinham o tumor. “Vimos o tumor a desaparecer e vimos, em alguns casos, uma sobrevida superior em 10 vezes à dos ratinhos não tratados”.

O que nós fizemos foi um estudo em ratinhos em que aplicámos o hidrogel no cérebro e verificámos por ressonância magnética que ele fica depositado no local onde é administrado e, depois, ao longo de 30 dias vai desaparecendo”, explica João Seixas.

A Fundação Champalimaud é o “braço armado” da startup portuguesa para estas experiências em animais.