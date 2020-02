“Bom dia Borja! Queres um cafézinho?”

“Bom dia! Pode ser, sim. Muito obrigado!”

Já passam uns minutos das nove da manhã quando uma senhora muito despachada, com uns sacos na mão, entra pela porta da Casa Cid, centenária tasca lisboeta que fecha portas ao público este sábado, 22 de fevereiro. O Observador já estava com este Borja Cid, bisneto do fundador da casa, pelo menos há uma hora e pouco. Tinha acabado de regressar do Mercado da Ribeira, onde o acompanhou enquanto fazia as compras do dia.

“Estás a ver? Isto já não há em quase lado nenhum…”, atirou o espanhol de Madrid mas de raízes galegas. Alguma confusão: a senhora que tinha passado não era uma funcionária da casa que tinha acabado de pegar ao serviço e oferecido um café ao patrão? “Esta senhora é quem nos fornece os ovos, chega aqui, tira café para todos… É daquelas coisas que já não há”, esclarece. De facto, proximidade deste género, especialmente em grandes cidades, é coisa rara de ver.

No total, a Casa Cid soma 107 anos de funcionamento. Mais de um século de refeições que este fim de semana terminam de vez (será mesmo? já lá chegaremos) — o prédio foi vendido a um fundo de investimento que lhe deu ordem de despejo e nem programas camarários como o “Lojas Com História” conseguiram evitar esse desfecho. “Eu digo sempre: um fundo de investimento não tem coração, só quer ver o balanço do dinheiro e isso é normal. Não questiono isso. Agora, a Câmara? Eles não têm nada a dizer?”, questiona Borja enquanto vai limpando um monte de chocos frescos. Lisboa está a mudar, Portugal está a mudar, não há como negar (ou travar) isso. A injeção de “energia” trazida pelo turismo melhorou imensa coisa mas os danos colaterais, infelizmente, têm sido os sítios como esta Casa Cid, mais um nome para juntar à já extensa lista de casas históricas que foram ficando pelo caminho do “progresso”.

“As pessoas não percebem que mais que a decoração e o balcão antigo, há todo um património imaterial. As pessoas, a dinâmica dos sítios…”, ressalva. A “senhora que fornece os ovos” vai deixar de se poder servir de um café, oferecer outros ao pessoal da casa e “roubar” um torresmo pelo meio. Isso não significa, porém, que a história deste sítio que já alimentou tantos políticos, músicos, artistas, turistas e cidadãos de todo o tipo. As linhas que se seguem servem para garantir isso mesmo: mostrar a vida que existe no dia-a-dia desta Casa Cid e da longa história familiar que a fez aquilo que é hoje.