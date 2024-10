O adeus a Marco Paulo, por uns 10 milhões de amores

Até que alguém decide arriscar o que todos parecem com medo de fazer: cantar. E o que lhe sai é Eu Tenho Dois Amores. Ainda não ia a meio destas palavras e já toda a multidão aglomerada na entrada da Basílica da Estrela se lhe tinha juntado. Mais rosas brancas no ar, telemóveis a documentar tudo para dizer que, um dia, se esteve ali, alguns chapéus-de-chuva erguidos – o que se tivesse à mão e pudesse levantar ao céu, acompanhando a toada da canção.

E num instante, tinha-se espantado a tristeza. Perdido o respeitinho ao cinzentismo maldisposto do luto. Veio uma segunda: Maravilhoso Coração. Claro. Estava mesmo a pedi-las: tudo de coração cheio a cantar. Aplausos. O senhor que lidera as hostes arrisca então os primeiros versos de um terceiro tema, mas a senhora ao lado dá-lhe uma cotovelada: “Essa não. Ninguém sabe essa”, com uma noção de espectáculo que o homenageado, certamente, não desdenharia. Tudo bem; há muitas mais donde estas vieram. E avança-se, sem medo, para Taras & Manias. Mexe e remexe à porta da igreja. Uma ou outra pessoa não evita um bambolear de anca.

E esta, ali prontamente demonstrada, é que era a segunda e mais importante metade desta história: Marco Paulo era alegria. E alegria era o que continuava a dar a todas estas pessoas, mesmo neste dia quase caricatural de outono. Em menos de nada, vinha o caixão da capela mortuária e abriam-se as portas da igreja para que entrasse. “Marco! Marco! Marco!”, grita-se a compasso e ecoa pelas abóbodas do templo. Palmas sentidas, arrepios que já não do tempo fresco. As lágrimas agora a correr muito abundantemente.