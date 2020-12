O que é o amor? O que é a intimidade? As questões reverberam na obra singular de Alicia Kopf (pseudónimo de Imma Ávalos Marquès), que flutua e se emaranha livremente entre a escrita, a investigação científica, o vídeo e outras formas especulativas de conceber arte e gerar questionamento. Este seu curioso modus operandi ganhou enorme visibilidade em 2016, aquando do lançamento de Irmão de Gelo, livro premiado e aclamado pela crítica, traduzido para dez idiomas e publicado em Portugal em 2018, pela Alfaguara.

Nele, Alicia embrenha-se numa expedição polar épica, que é também uma expedição íntima, ao refletir como é possível chegar ao âmago e estabelecer pontes de comunicação com alguém que está congelado no seu próprio mundo, neste caso o irmão, diagnosticado com um transtorno autista. Não por acaso, a narrativa parte de uma teoria de John Cleve Symmes, do século XIX, que defendia que a Terra tinha dois buracos nos extremos que comunicavam entre si e, consequentemente, “se fosse possível chegar ao polo, ter-se-ia ao alcance todo um universo interior.” Ao expandir as possibilidades de comunicação, a artista natural de Girona, tal como um explorador que apalpa o desconhecido, vai abrindo janelas de compreensão sobre a natureza humana.

Seguindo esta linha conceptual – quer na forma, quer na estrutura do pensamento – Alicia Kopf traz-nos, desta feita, Speculative Intimacy. A exposição, que já passou pelo espaço Fidelidade Arte, em Lisboa, chega agora à Culturgest, no Porto, enquadrada no ciclo Reação em Cadeia. Como explica Bruno Marchand, curador deste ciclo que teve três mostras em 2019, ainda que as exposições sejam encaradas como um uno identitário, elas devem ter a plasticidade de se adaptar aos locais de exibição e ao quadro temporal de produção de cada artista. Assim, o que vemos agora no Porto difere do que foi apresentado em Lisboa que, por sua vez, também difere da primeira apresentação de Speculative Intimacy feita por Alicia Kopf em Barcelona, em 2019.

Nessa altura, a artista de 38 anos, estava longe de imaginar que o mundo seria abalado por uma pandemia, embora as suas reflexões já estivessem profundamente alinhadas com as novas possibilidades de amor geradas pela tecnologia e pela inteligência artificial. Obras como An Understading of Control (2019), que pode ser vista na Culturgest, têm um caráter premonitório, em que a relação entre uma mulher e um drone levanta o véu sobre o conceito autoproposto de “extemidade” (uma intimidade amplamente exposta) que está muito em foco na obra desta artista licenciada em Belas Artes e Teoria da Literatura Comparada. Por sua vez, Historia de mis Ojos (2020), filme inédito e especificamente realizado para esta mostra, aponta para dois espetros opostos: o do cosmos, que abarca tudo aquilo que nos é inalcançável; e o do nosso interior, do nosso corpo, matéria geradora de vida e também de abismos. Uma dualidade que vai ao encontro da crença de Alicia Kopf de que “a intimidade, tal como o espaço, é um lugar a descobrir e a explorar” – tema para desenvolver numa breve conversa com a artista, no Porto.