Em condições normais, Miguel Oliveira não terá um grande resultado no Grande Prémio do Qatar. Em condições normais, Miguel Oliveira fará tempos melhores uma semana depois no mesmo circuito, no Grande Prémio de Doha. Em condições normais, Miguel Oliveira será um dos favoritos na primeira prova em solo europeu, o Grande Prémio de Portugal. Em condições normais, andará em várias corridas na luta pelos lugares cimeiros, ficando no top 10 da classificação geral. Tudo porque, em condições normais, o Mundial de MotoGP terá 19 e não 14 corridas como no ano passado. E, em condições normais, será a regularidade a fazer a diferença nas contas finais.

“Tecnicamente, acredito que sou um piloto muito completo. Também acredito que a nossa mota é muito completa. Poderá haver algum circuito ou alguma característica que não se adapte tão bem à nossa máquina, como é o caso da pista do Qatar, mas acredito que somos muito completos e tentaremos capitalizar as oportunidades. A preparação está feita, acreditamos no nosso trabalho. A equipa é muito competente e acredito que, juntos, vamos alcançar o resultado que merecemos e que ambicionamos”, destacou o piloto português numa conferência virtual durante a preparação para a nova temporada. Desta vez, e ao contrário do que aconteceu em 2020, não traçou uma meta concreta de classificação. Aí, ao Observador, apontou para o top 10. Acabou em nono. Ganhou duas corridas, acabou mais de metade entre os seis primeiros (algo que nunca fizera em 2019), fez mais 92 pontos comparando com a época de rookie. No entanto, com uma parte de adaptação, por ter mudado de equipa. Por isso, fala no sonho do título com total convicção de que chegará lá com a KTM sabendo que é um processo em evolução.

“Como se constrói um campeonato é corrida a corrida. É pontuarmos, é vermos as circunstâncias em que nos encontramos em cada prova e em cada momento, e extrairmos o máximo daquele momento. Se isso for uma vitória, será vitória, se for um quinto lugar, será o quinto lugar ou pior, o que é certo é que temos sempre de adaptar as nossas expectativas à realidade e às circunstâncias em que nos encontramos e nunca atirar a toalha ao chão. O campeonato é longo e teremos, sem dúvida alguma, muitas oportunidades para capitalizar e mostrar o nosso potencial em muitas corridas”, destacou. “Evoluímos em tudo, um bocadinho em tudo. Tentámos focar-nos em todos as áreas da mota, porque já tínhamos um pacote muito competitivo em 2020, e a única coisa que tentámos fazer foi levar motor, chassis, braço oscilante e aerodinâmica um pouco mais acima, para ganharmos performance e, noutros casos, para aumentarmos a nossa baliza de trabalho em termos de setup em circuitos em que não tenhamos corrido e termos mais margem de manobra para a afinar”, acrescentou à agência Lusa.

De forma prática, uma época em que fizesse mais do que os 171 pontos (média de nove por prova, que foi o que conseguiu em 2020) e entrasse no top 8 da classificação já seria um ano bom porque melhorava o que tinha feito no segundo ano de MotoGP e mostrava uma boa adaptação à nova realidade da equipa de fábrica da KTM. No entanto, Miguel Oliveira sonha com mais. Ambiciona mais. Quer mais. E são cinco as chaves para essa meta, sendo que o ano de 2021 vai sobretudo mostrar a que distância estão os cálculos no Einstein do título. “Sinto-me capaz de ser campeão. Mais tarde ou mais cedo, vai acontecer”, disse em agosto, após a vitória no Grande Prémio da Estíria. E agora começa esse novo capítulo de um sonho no MotoGP dentro de uma realidade diferente.

A importância de haver Portimão logo depois das duas corridas no Qatar

Estive sempre no limite mas vi que o Miguel Oliveira era intocável. Hoje não era possível acompanhar o Miguel, estava demais!”, Franco Morbidelli (piloto da Yamaha), 22 de novembro

Austrália, Malásia, Argentina, Américas, Tailândia, Japão. Em Moto3 e Moto2, Miguel Oliveira conseguiu chegar ao pódio com a KTM em várias provas não europeias do calendário. Uma das exceções foi o Qatar. E deverá ser o Qatar, um traçado que não encaixa com as características que a marca procura nas motos. A preparação durante as várias sessões de treino que antecederam o primeiro Grande Prémio foram positivas para o desenvolvimento da moto mesmo que não se tenha traduzido de forma tão expressiva nos resultados mas será sobretudo no Grande Prémio de Portugal que vai começar mais a sério uma temporada de 2021 com Miguel Oliveira a lutar pelos lugares cimeiros. E é também aí que o português coloca as fichas na primeira vitória da época, repetindo o feito de 2020 onde conseguiu pela primeira vez na carreira pole position, vitória, melhor volta e liderança do início ao fim.

Caso consiga esses 25 pontos, e fazendo o melhor possível nas primeiras corridas no Qatar, o piloto português da KTM entra na fase europeia do calendário com outra motivação e num contexto diferente, procurando de seguida fazer resultados tão bons ou melhores do que no ano passado em que acabou em oitavo no Grande Prémio de Espanha (conseguiu depois no mesmo circuito de Jerez-Ángel Nieto a segunda melhor qualificação da carreira só superada por Portimão mas saiu da corrida após ser tocado no pneu traseiro pelo agora companheiro de equipa), em sexto no Grande Prémio de França e em primeiro no Grande Prémio da Estíria, em Spielberg (após ter sido atirado para fora de prova por uma culpa mal medida de Pol Espargaró). Ao todo, e contando com o circuito do Algarve, serão 12 corridas na Europa incluindo o Algarve onde Miguel Oliveira se tem dado melhor.