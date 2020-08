Seguindo as suas vozes, entro na biblioteca de um enorme salão que possui exemplares de grande porte, preservados ao longo dos tempos, e cujas gravuras estão legendadas a lápis como num caderno de recortes. O navio a chegar ao porto de Brandisi quando Virgílio exalou o último suspiro. Navios fantasmagóricos presos no meio da água gelada do oceano Ártico, cobertos por véus de gelo que brilham como diamantes africanos. Ossos flutuantes de gigantes pré-históricos que outrora foram orgulhosos icebergues. Naufrágios de embarcações com emigrantes e os rostos azulados das crianças e as colmeias que são cada vez menos e uma girafa morta.

Nada se pode resolver, murmura uma nuvem de pó, quando volto a pôr o grosso volume na estante igualmente cheia de pó. Nem uma única coisa resolvida, cosmicamente ou comicamente. Sinto a tabuleta a vir no meu encalço. Retalio e vou eu no encalço dela, embora tenha pena de a ver perder o vigor, como se já não fosse a mesma.

— Nada se pode resolver — repete a tabuleta.

— Nada está resolvido — diz, em sintonia com ela, a natureza.

Procuro consolo nas nuvens a mudar constantemente de forma — um peixe, um colibri, um rapaz com visor e respirador, imagens de tardes que já passaram.

Um aquecimento global sem precedentes, a extinção progressiva dos recifes de corais e a plataforma glaciar do Ártico a decompor-se são as coisas que mais me apavoram nos dias de hoje. E vivo também o pavor de ver o Sandy a entrar e a sair do estado de consciência, em luta constante contra sucessivas infeções bacterianas enquanto vai traçando planos de acordo com a possibilidade do cenário apocalíptico que ele vê poder adivinhar-se a partir do hotel Heart o’ the City, no filme Matrix. Posso ouvi-lo a pensar, posso ouvir as paredes a respirar. Talvez seja preciso fazer uma pausa, uma espécie de intervalo, mudar de cenário, de modo a permitir que uma outra coisa venha à superfície. Qualquer coisa negligenciável, ligeira e totalmente inesperada.

Há algum tempo, durante um intervalo de Tristão e Isolda no La Scala, ao procurar as instalações sanitárias, entrei sem querer numa sala que não estava fechada à chave e continha o guarda-roupa que Maria Callas usou nas suas atuações. Ali, à minha frente, estava o distinto vestido preto de quando fez de Medeia no filme realizado por Pier Paolo Pasolini. Também lá estavam a sua túnica, o diadema com o véu, vários colares de pesadas contas de âmbar e a casula bordada, e igualmente pesada, que ela foi obrigada a usar enquanto corria pelo deserto debaixo de um calor tão intenso que o próprio Pasolini, ao que consta, dirigiu as filmagens em calções de banho. A sua Medeia, ainda que interpretada pela soprano de mais gabarito em todo o mundo, não cantava, o que eu e o Sandy considerávamos uma coisa primorosamente irreverente, acrescentando uma nota deliciosa à sua magnífica interpretação. Tomei nas mãos os colares de âmbar e passei os dedos de alto a baixo da sua túnica, essa que a transformara na bruxa da Cólquida. O sinal sonoro fez-se ouvir e eu apressei-me a voltar ao meu lugar, não tendo ninguém que ia comigo reparado em nada. Não faziam ideia de que, no tempo de um intervalo, eu tocara o vestuário sagrado de Medeia, cujos filamentos continham resíduos do suor da grande Callas e as impressões digitais invisíveis de Pasolini.