Jaime Nogueira Pinto escreveu recentemente no Observador um artigo intitulado O Século de Salazar em que reconhece no reservado lente de Coimbra o mais marcante protagonista do século XX em Portugal. A narrativa histórica actual atribui ao homem que esteve à frente dos destinos de Portugal 36 anos (e não 48) todos os males passados, presentes e futuros do país, desde o facto da sinagoga de Lisboa não poder dar para o exterior (Salazar tinha 15 anos em 1904) à proibição da comercialização da Coca-Cola (decisão do Dr. Ricardo Jorge nos anos 20) ou mesmo a “Campanha do Trigo”. Esta foi de facto implementada no Outono de 1929 pelo coronel Henrique Linhares de Lima (ministro da Agricultura no governo chefiado pelo general Artur Ivens Ferraz), inspirado na bataglia del grano fascista, coincidindo aliás com a tese sobre a questão agrária aprovada no I Congresso do PCP em 1923. Para mais vincadamente o diabolizarem marcaram Salazar com o labéu de fascista, bloqueando qualquer veleidade de perscrutar a sua verdadeira natureza e personalidade.

Na realidade, contrariamente ao que a vulgata histórica contemporânea ensina, Salazar não partilhava dos gostos fascistas, nem estéticos nem éticos. Até porque na construção do Estado, espinha dorsal da sua concepção imperial, os fascistas eram instrumentalmente corporativos, autoritários mas laicistas. Salazar detestava a turbulência e o convívio com as multidões. Não apreciava as coreografias de massas, nem morria de amores pela exaltação modernista do progresso mecânico. Como lembra Goulart Nogueira no seu artigo Salazar: para um retrato de futuro, na revista Vanguarda, em Setembro de 1970, ao “viver perigosamente” de Mussolini opunha Salazar o “viver habitualmente”.

Segundo aquele intelectual, um fascista assumido, para Salazar “o país, as gentes, a alma fiariam, guardariam rebanhos, aplicar-se-iam em gabinetes burocráticos numa felicidade sem sobressaltos nem ambições, trabalhando, comendo e rezando, numa vida provincial e provinciana.” Para ele, “havia em Salazar um fundo providencialista bem arreigado: Deus velará, Deus disporá e resguardará. […] A privação de rasgos de entusiasmo e de campanhas povoadoras, lançava-nos em um alheamento que resultou no apego à burocracia, ao governo que está (em vez de às ideias que iluminam, aquecem e alimentam). O dia-a-dia, o quotidiano, o habitualmente desembocaram numa recusa de “preparar o futuro”, numa crença de que as instituições de pequeno quotidiano, a sensatez popular, a moderação dos governantes de momento afiançavam continuidades para além de quaisquer golpezitos de transição; com a Providência Divina sempre velando.”

Como aparece Salazar na História?

Como um dos muitos frutos que a sementeira da encíclica Rerum Novarum produzira no mundo católico português, o CADC – Centro Académico de Democracia Cristã fora fundado em Coimbra, em 1901, como resposta organizada ao agravamento da “questão religiosa” pelas medidas anticlericais adoptadas pelo governo de Hintze Ribeiro, com o apoio do Rei. Com a revolução de 5 de Outubro, o CADC foi desmantelado e a sua sede saqueada e encerrada. Contudo, reabriu pouco depois, mantendo um low-profile, até que a 1 de Fevereiro de 1911 foi obrigado a interromper a sua actividade, depois de ter tido a sede, na Rua dos Coutinhos, em Coimbra, novamente assaltada e vandalizada por “malta vária”, com gritos de “viva a República!”. O fito do ataque era evitar que o militante católico Alberto Pinheiro Torres e o icónico poeta anticlerical Gomes Leal, convertido ao catolicismo em fins de 1909, “dispusessem de palco” para uma hipotética conferência. Na ocasião, O Século afirmara que “o povo de Coimbra, provocado pelos reaccionários, destrói-lhes as igrejinhas”.

Em 22 de Fevereiro de 1912, numa onda de resistência e ressurgimento, surge o periódico de combate – O Imparcial. Era dirigido por Manuel Gonçalves Cerejeira, com o apoio de Francisco Veloso, e gerido por Alberto Carneiro de Mesquita. Em Novembro desse ano o novo jornal anuncia que o CADC vai retomar o seu funcionamento, o que efectivamente acontecerá a 8 de Dezembro de 1912. A notícia surgia alguns dias depois da divulgação de um apelo do prestigiado bispo da Guarda, D. Manuel Vieira de Matos para que os católicos empreendessem actividades políticas, sociais e culturais; o prelado, que se encontrava então no desterro, inspirava-se para isso na experiência dos católicos alemães.