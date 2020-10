E como o fazem? Primeiro, dão ordens e instruções para que o grupo se transforme e seja integrado nos Hells Angels, desde modificar alguns símbolos a expulsar elementos. Caso essas indicações não sejam cumpridas, retiram-lhes “à força as tatuagens que ostentam, as suas motas” e são “forçados a entregar-lhes os seus coletes” e outros símbolos do grupo. Aconteceu com Irmandade Honor et Reverencia e com o Club MC Motaurus, segundo apurou a investigação.

Daí que não tivesse sido de estranhar que, quando os Hells Angels perceberam que Mário Machado tinha acabado de sair da prisão e tencionava criar um grupo em Portugal, o Red & Gold, trataram de delinear um plano para o impedir. Especialmente porque esse grupo era apadrinhado por outro: o Bandidos Motorcycle Club, um rival histórico dos Hells Angels. O primeiro Chapter do Red & Gold em Portugal seria liderado por Mário Machado e chamar-se-ia Alcatraz.

Essa intolerância à criação de novos grupos fazia naturalmente com que quaisquer concentrações de motociclistas nacionais onde podiam estar presentes elementos de motoclubs rivais não passassem despercebidas aos Hells Angels. Foi o que aconteceu a 16 de março 2018, quando vários dos seus membros perceberam através das redes sociais que, dali a oito dias, iria ocorrer um evento e, depois, um almoço de confraternização do Red & Gold. Estava marcado para as 13h00 do dia 24 de março num restaurante em Loures cujo proprietário era também membro do Red & Gold.