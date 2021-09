“Assim que acertamos as nossas contas, vamos retomar o controlo de 350 milhões de libras por semana. Seria ótimo, como muitos de nós sublinhámos, que muito desse dinheiro fosse para o NHS [serviço nacional de saúde].”

Boris Johnson, artigo de opinião publicado no The Daily Telegraph, a 15 de setembro de 2017

Quando estas declarações foram feitas, passara pouco mais de um ano desde que os britânicos tinham votado para sair da União Europeia. O atual primeiro-ministro do Reino Unido ocupava, na altura, a pasta dos Negócios Estrangeiros no governo de Theresa May, mas já tinha os olhos postos no n.º 10 de Downing Street, sendo que, para lá chegar, em 2019, fez uma promessa aos britânicos: durante o seu mandato, não iria aumentar os impostos. Agora, dois anos depois, quebrou a promessa — e de forma estrondosa — e a pressão — dentro do Partido Conservador e não só — sobre Boris Johnson está a aumentar, numa altura em que os efeitos do Brexit se começam a fazer sentir no país e o Partido Conservador está em queda nas sondagens.

A aposta de Boris Johnson na passada quarta-feira, quando conseguiu luz verde do parlamento para o maior aumento de impostos dos últimos 70 anos, foi uma jogada de alto risco. Desde logo porque o primeiro-ministro britânico foi novamente confrontado com as suas declarações de antes e depois do Brexit, quando garantiu que 350 milhões de libras (supostamente o dinheiro enviado semanalmente pelo Reino Unido para Bruxelas) seriam injetadas no Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), algo ainda mais difícil de justificar que afinal não vá acontecer em plena crise na saúde, com recordes nas listas de espera para cirurgias. Além disso, Boris gerou uma onda de indignação dentro do seu próprio partido, que vê o aumento de impostos como uma violação dos seus princípios thatcheristas de pouca intervenção do Estado, e arrisca alienar uma parte do seu eleitorado tradicional.

A grande questão, neste momento, é perceber até que ponto a estabilidade que tem marcado a primeira metade do seu executivo está ou não em causa. E um primeiro sinal de mudança (ou pelo menos um alerta para os conservadores) surgiu esta sexta-feira, quando o YouGov divulgou a primeira sondagem após o anúncio do aumento de impostos, com resultados pouco animadores para o primeiro-ministro: pela primeira vez desde janeiro, o Partido Trabalhista (com 35% das intenções de voto) ultrapassou o Partido Conservador (33%). Além disso, esta sondagem põe os tories no nível mais baixo desde a vitória nas legislativas de 2019. Os politólogos ouvidos pelo Observador, no entanto, pedem cautela quanto à possibilidade de a liderança de Boris Johnson se colocar.

“O Partido Conservador provavelmente vai continuar a apoiar Boris Johnson enquanto ele parecer capaz de vencer eleições. Deixando de lado a sondagem do YouGov, há de mais de 100 sondagens seguidas em que os conservadores estavam na liderança, por isso não os vejo a abandonar [Boris Johnson]”, afirmou ao Observador Ben Ansell, professor de Ciência Política do Nuffield College, na Universidade de Oxford. “É apenas uma sondagem! Duvido que esteja a acontecer algo de significativo entre o eleitorado”, acrescentou.