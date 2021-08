Verdade é que Pedro Nuno Santos foi o único dos apontados que, até agora, assumiu sem reservas que tem a ambição de ser líder, Aliás, há três anos no Congresso da Batalha, foi tão expansivo nesse posicionamento que ouviu um ralhete público de Costa. Há quem, no partido, veja neste jogo de Costa em apontar sucessivas possibilidades para o pós-Costismo, uma vingança continuada aos excessos que Pedro Nuno cometeu na Batalha. Neste congresso ainda passou pela SIC, à noite, e quando questionado sobre se tinha levado a mal o atraso da manhã do seu ministro das Infraestruturas, desvalorizou ao mesmo tempo que sugeria: “Ou furou um pneu, ou adormeceu” e ao mesmo tempo que elogiava o ministro: “Estou muito contente com o trabalho dele”.

Mas o líder socialista vai garantindo que tudo o que tem feito é deixar preparada uma nova geração para o que o partido quiser no futuro. “O PS é um partido muito rico em quadros. Já disse, longe vá o agoiro, que se me desse o síncope aqui neste momento, não faltariam soluções no PS para assegurar a liderança e a execução do programa, que não é do António Costa mas é do PS”, respondeu ao Observador sobre este mesmo tema.

Desta vez, ali em Portimão, não ouviu Pedro Nuno Santos posicionar-se. Só o viu por ali, ora sentado ao lado de César, com o braço pelas costas do presidente do partido, ora a cochichar com Mariana Vieira da Silva, ora a rir-se com Marta Temido, depois da intervenção da ministra no Congresso, ora a congeminar com Duarte Cordeiro, um dos seus mais próximos dentro do PS. Tudo isto por ali mesmo, saltitando de cadeira em cadeira pelas duas mesas instaladas no palco do Congresso. Fez o mesmo pela sala do congresso e, no fundo da sala, sempre medindo o partido que se gaba a quem o ouve de conhecer bem.