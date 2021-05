O aviso já tinha sido dado, minutos antes, por um proprietário de um bar que se converteu em restaurante para poder abrir, no Bairro Alto: “Este horário de encerramento [22h30] o que faz é forçar as pessoas a irem para os miradouros. É irem lá e verem. Ali parece que não há Covid. São centenas.” E eram. No miradouro de São Pedro de Alcântara, a menos de 300 metros da esquadra da PSP do Bairro Alto, várias pessoas — o número avançado inicialmente pelas autoridades ao Observador foi 500 — concentraram-se sem cumprir as regras impostas pela pandemia e a beber álcool, o que continua a não ser permitido na via pública, mesmo na nova fase de desconfinamento.

A grande maioria não tinha máscara nem cumpria o distanciamento social. Com as discotecas fechadas, a multidão estava dividida por diversos grupos — alguns mais pequenos, com meia dúzia de pessoas, mas outros com largas dezenas, à volta de colunas de som, muitos a dançar. As várias centenas de pessoas só vinham a dispersar quase duas horas depois, pela 00h20, quando uma carrinha de intervenção da PSP com sete agentes estacionou no local. O efeito foi quase imediato. Assim que se aperceberam das luzes, ouviram a sirene e viram os agentes a aproximarem-se, começaram a sair, ordeiramente, ora subindo em direção ao Príncipe Real, ora descendo em direção ao Chiado.