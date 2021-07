Para quem acompanha estes temas, como Sofia Santos, economista da NOVA-SBE e consultora em finanças sustentáveis, as medidas propostas não são uma absoluta novidade, porque “todas elas já têm sido faladas”, com o BCE a “lançar no ano passado um guia de orientações em que já exprimia o que esperava que o sistema financeiro pudesse fazer”. Uma espécie de aviso à navegação.

Daí a incorporar essas regras vai, no entanto, uma longa distância. E Sofia Santos considera que “estas mudanças são importantíssimas, porque, pela primeira vez, o sistema financeiro está a ser chamado para ficar alinhado com objetivos climáticos”, o que “nunca tinha acontecido”.

“O setor financeiro não está habituado a qualquer tipo de orientações além da maximização do lucro” e agora o BCE vem “reconhecer que a banca tem de mudar”, porque “as alterações climáticas são um risco financeiro”.

Também Paul Diggle, vice-economista-chefe da Aberdeen Standard Investments, não tem dúvidas em afirmar que é nestas mudanças de natureza ambiental que a revisão estratégica do BCE se torna “revolucionária”. Numa nota de research, o economista destaca a vontade do supervisor europeu de ter, a curto prazo, mais conhecimento sobre os riscos associados ao clima e, a médio prazo, várias medidas inovadoras. “Outros bancos centrais vão ler isto e pensar seriamente sobre como podem eles mostrar um compromisso semelhante para tornar a política monetária mais ecológica”.

BCE torna mais difícil ajudas a empresas poluentes

Muito em breve haverá uma capa ambiental sobre a compra de ativos empresariais, porque o BCE quer ajustar “o enquadramento que orienta a atribuição de compras de obrigações de empresas para incorporar critérios de alterações climáticas”. Isto significa que os emitentes dessas obrigações terão de cumprir a legislação da UE que põe em marcha o acordo de Paris, “através de métricas relacionadas com as alterações climáticas ou compromissos dos emitentes para com esses objetivos”.

A entidade liderada por Christine Lagarde lembra ainda que já começou a ter em conta os “riscos relevantes das alterações climáticas” nos procedimentos de ‘due diligence’ — as inspeções detalhadas que são feitas nas empresas para avaliar riscos do negócio — nas compras de ativos que faz junto das empresas.

Embora não totalmente satisfeito, Jörg Krämer, economista-chefe do banco alemão Commerzbank, aplaude a ideia. O BCE, “atualmente, compra uma quantidade desproporcionada de obrigações de empresas que emitem quantidades de CO2 acima da média”, refere o economista numa nota de research enviada às redações. “Empresas intensivas em CO2 tendem a emitir mais obrigações” e o BCE “quer reduzir essa distorção”.

O economista compreende ainda o alinhamento da entidade monetária com as prioridades das restantes instituições europeias, que estão profundamente empenhadas na chamada transição ambiental. “Em princípio, consideramos correto que o BCE já não pretenda contrariar a política climática dos políticos eleitos e, por isso, promete reduzir o enviesamento do CO2 na sua política de compras e garantias”.

Só que, para Krämer, por muito louvável que seja a medida, não resolve tudo. “As abordagens de correção são complicadas e resolvem apenas de forma aproximada o problema de distorção de CO2”. Para o economista-chefe do Commerzbank, “o problema poderia ser evitado muito mais facilmente e, acima de tudo, completamente, se o BCE simplesmente parasse de comprar obrigações às empresas e descontinuasse esse programa”. É que Krämer vê nestas compras outras distorções, “como a desvantagem das pequenas e médias empresas”. Ao contrário das grandes empresas, as PME “geralmente não recolhem fundos nos mercados obrigacionistas”.

Problema à vista para empresas que dependem de combustíveis fósseis

A distorção referida pelo economista do Commerzbank — em que são as empresas intensivas em CO2 que mais emitem obrigações — “também tem reflexos no colateral aceite pelo BCE”, indica Jörg Krämer. E é por isso que a avaliação dessas garantias, nas operações de crédito que envolvam bancos do Euro-sistema, se vai tornar também mais ambiental. O BCE vai passar a ter em conta “riscos climáticos relevantes” nessas avaliações.

Esta é, para Sofia Santos, uma das maiores novidades no pacote apresentado pelo BCE. “É talvez a primeira vez que as garantias estão assim tão explicitamente identificadas”. E como é que a perspetiva sobre a qualidade desses ativos deixados como garantia pode ser alterada, à luz do novo enquadramento ambiental? “Muitas vezes o colateral é um edifício, um terreno, mas esse edifício ou terreno pode estar sujeito a riscos climáticos. Imaginemos que é um terreno que já tem algum tipo de contaminação, ou que é um edifício que já tem um elevado risco físico, porque está numa zona de inundações ou de fogos, uma zona perto do rio”, explica a consultora, que trabalha para o Green Climate Fund das Nações Unidas para África.

O que significa novos problemas para vários ativos que não tinham, até agora, este filtro. “Se eu, como banco, tenho muita exposição a empresas que emitem grandes quantidades de CO2 e a regulação é toda no sentido de baixar as emissões de CO2, então eu tenho ativos que, se calhar, estão sobreavaliados”, avisa Sofia Santos.