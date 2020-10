Se não soube bem bater no Bloco de Esquerda, assim parece. E assim continua a parecer. Depois de cinco anos a aguentar uma aliança (quase) saudável com os bloquistas, o PS desconfinou e atirou-se com tudo à jugular do ex-parceiro. Na “Vichyssoise”, programa da Rádio Observador, João Paulo Correia, deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PS, avança que a única justificação para compreender o voto contra de Catarina Martins é o alegado “bullying de Francisco Louçã”. “A tendência de Francisco Louçã no Bloco de Esquerda está a tentar precipitar uma rutura com o PS“, diz.

Em entrevista, o socialista reconhece que já esteve “mais seguro” sobre a capacidade do Governo para concluir a legislatura e já fala abertamente sobre eleições antecipadas. Para chegar à tão desejada maioria absoluta? “Tenho reservas sobre as mais-valias de uma maioria absoluta. Confesso que gostei muito da experiência parlamentar da legislatura anterior”, salvaguarda.

Soubre outras eleições — as presidenciais — as dúvidas não são tantas. “Não apoio Marcelo Rebelo de Sousa, não votarei nele, mas ainda não decidi. Não afasto apoiar Ana Gomes.”

Foi muito difícil escolher tantos adjetivos diferentes para bater no Bloco?

Não foi propriamente uma estratégia política que tivesse sido preparada com antecedência.

Mas deu algum prazer não deu?

Também não foi propriamente um momento de prazer porque foi vivido com alguma tensão. O PS só respondeu na altura que devia esclarecer algumas matérias. As negociações que decorreram para o Orçamento começaram em julho, atingiram o momento mais tenso já em outubro, e, depois, logo após a entrega do Orçamento, percebemos que o BE estava pouco disponível para dar uma continuidade bem sucedida às negociações e fomos reagindo mais concretamente ao que o Bloco ia dizendo sobre o que estava no Orçamento a respeito do Novo Banco, com mais dureza, é verdade, porque era importante que as pessoas percebessem que o Novo Banco era uma matéria onde o PS e o Governo tinham correspondido à reivindicação: deixou de estar qualquer empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução no Orçamento do Estado.

Só para esclarecer uma dúvida: o PS vai ainda negociar com o Bloco de Esquerda na especialidade ou não? Está aberto a isso ou não?

O PS está disponível para negociar com o Bloco de Esquerda. O que acontece é que o BE desistiu das negociações e afastou-se.

E daqui para a frente? Falta um mês e meio até à votação final…

As últimas intervenções no debate na generalidade deixaram uma mensagem de quem está interessado em voltar à mesa das negociações. Foi o que depreendi das últimas intervenções.

Mas as condições do BE são as mesmas.

Temos de saber em que pé é que o BE quer negociar novamente. Porque o BE também tem de ceder naquilo que são as propostas que estão em cima da mesa e que foram consideradas linhas vermelhas. Acho, primeiro de tudo, que o Bloco de Esquerda está a sofrer bullying por parte de Francisco Louçã. Há uma tendência no BE que está a pressionar muito a coordenação e a direção da bancada a uma rutura com o PS. Na minha opinião, essa tendência tinha preparado uma rutura com o governo para 2021 para o Orçamento do Estado para 2022, e a crise atravessou-se nos prognósticos de toda a gente, partidos políticos incluídos, e julgo que essa tendência do BE olhou para o OE 2021 como uma grande oportunidade de antecipar uma estratégia que tinha para o ano seguinte.

Mas durante as negociações o PS deu conta disso? Que havia uma linha no Bloco que queria uma coisa e outra que queria outra?

Não propriamente. É uma opinião de quem acompanha as negociações do Orçamento do Estado com alguma proximidade nos últimos seis anos. Que houve uma alteração de comportamento por parte do Bloco de Esquerda neste processo negocial relativamente aos anos anteriores, houve. Que o Bloco de Esquerda se tornou muito inflexível à medida que o Governo ia avançando nas propostas que estavam em cima da mesa, tornou. Porque, a partir do momento em que o Bloco de Esquerda disse que só iria viabilizar o OE se o Governo deixasse cair o Novo Banco, e o Governo deixou cair o Novo Banco, e depois logo a seguir o Bloco encontrou outra impossibilidade relativamente ao Novo Banco — dizendo que só aceitaria se fosse a banca comercial a emprestar dinheiro ao Novo Banco, que é algo que não depende do Governo — foi mesmo para continuar a manter um linha vermelha. Depois também há as outras matérias como a nova prestação social e as matérias laborais, em que houve avanços significativos antes e depois da entrega do Orçamento.