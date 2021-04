Nos meses que antecederam o colapso do BES, entre finais de 2013 e o verão de 2014, o homem-forte do grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola travaram um intenso braço-de-ferro por causa de uma garantia estatal de 5,7 mil milhões de dólares autorizada pelo Estado angolano. Autorizada por José Eduardo dos Santos no último dia de 2013, a garantia destinava-se a cobrir o risco de incumprimento da carteira de crédito do BESA, a sucursal do BES em Angola.

Esta garantia era fundamental para a solidez do próprio BES já que o crédito concedido pela filial angolana era financiado por uma linha de crédito da casa-mãe em Portugal que no final de 2013 ultrapassava os três mil milhões de euros. E serviu de justificação à KPMG para deixar passar em 2014 novamente as contas anuais (2013) do Banco Espírito Santo sem reservas. O relatório do auditor independente assinado em 9 de abril de 2014 tem apenas uma ênfase relativa à exposição dos clientes do BES à dívida da Espírito Santo Internacional.

O “Relatório Costa Pinto”, que o Observador leu na íntegra e que avançou na passada terça-feira, permite reconstituir as interações entre os dois supervisores – com achegas de Ricardo Salgado pelo meio – e as omissões ou atuação dilatória por parte dos auditores e dos altos responsáveis do BES, e que poderiam ter mudado toda a história do fim do banco português. Segundo o relatório, na data de 30 de junho de 2014 um eventual reconhecimento da incobrabilidade da linha de crédito do BES ao BESA “seria suficiente para praticamente eliminar os fundos próprios do grupo BES”. Ou seja, sem a segurança da garantia, e apesar das dúvidas que a rodearam, o colapso poderia ter acontecido meses mais cedo.

Certo também é que a atitude do Banco de Portugal em relação à garantia estatal angolana – na verdade, nunca a aceitando integralmente e sem mais explicações – constitui um dos poucos elogios que o “Relatório Costa Pinto” contém sobre a atuação do supervisor português em todo o caso BES. E isso salta à vista, sobretudo num documento cheio de duros reparos.

Banco de Portugal e Banco Nacional de Angola: uma relação de “desconforto”

Muito caminho se tinha feito até chegar à garantia angolana – com esforços movidos pelas altas esferas do Grupo BES – mas pouco avanço se faria a partir daqui. Sobretudo graças à intervenção do Banco de Portugal, que nunca aceitou totalmente esta garantia para efeitos de mitigação do risco no balanço do BES (cuja exposição ao BESA nesta altura superava os três mil milhões de euros). Mas isso não quer dizer que Ricardo Salgado não tenha tentado. O Banco de Portugal enfrentou ainda a resistência do Banco Nacional de Angola, que recusou responder aos pedidos de informação em interações feitas por e-mails, cartas, chamadas telefónicas e vídeo-conferências.

O regulador angolano, com quem o Banco de Portugal tinha assinado um protocolo de cooperação anos antes — ao abrigo do qual foi reconhecida equivalência à supervisão angolana — , foi no mínimo pouco cooperante. Escudou-se na lei angolana para evitar dar informação sobre exposições de crédito individuais do BESA ao Banco de Portugal, no que até tinha razão, segundo o “Relatório Costa Pinto”. E até impediu a deslocação de técnicos do Banco de Portugal a Luanda.

“Desconforto” é uma das palavras usadas para descrever a relação tensa entre os dois supervisores, não só por causa do BES/BESA, mas também por causa do exercício transversal de avaliação da robustez financeira dos bancos europeus lançado pelo BCE e que abrangia as filiais do BES e do BPI em Angola.