Em 1968, quando José Afonso gravou Cantares do Andarilho, o seu segundo LP, já não estava longe de imaginar o que se seguiria: que o disco, agora reeditado em CD e disponível pela primeira vez em streaming no Spotify (inaugurando uma série de reedições que continua com Contos Velhos Rumos Novos a 29 de outubro e Traz Outro Amigo Também a 26 de novembro), seria um rutura com a música portuguesa que se faria na altura – e que dali para a frente ele, Zeca, se tornaria a grande figura da música portuguesa e encetaria uma carreira tão brilhante e experimental quando pejada de incidentes.

As primeiras aventuras discográficas, datadas da década de 50, tinham como fonte o fado de Coimbra mas, em 1963, duas canções – “Os Vampiros” e “Menino do Bairro Negro” – insinuavam que José Afonso começava a apartar-se do seu universo inicial, ao criar baladas com raiz no folclore com a particularidade de (metaforicamente, já que estávamos em ditadura) atacarem os sistemas políticos e económicos da época, algo bem patente em linhas como “Eles comem tudo / eles comem tudo / e não deixam nada”, de Os Vampiros.

Mas no dia em que entrou nos estúdios da RDP (no Monte da Virgem, em Gaia), nesse ano de 1968, a principal preocupação de Zeca não era revolucionar a música portuguesa, nem cantar letras que sub-repticiamente criticavam a ditadura ou o capitalismo, mas sim simplesmente abrir a boca e cantar.

[já é possível escutar “Cantares do Andarilho” em formato digital, aqui através do Spotify:]

Seria de esperar que, 34 anos depois da sua morte, a iconografia de Zeca fizesse hoje parte do senso comum nacional, mas as neuroses deste génio ainda hoje são pouco conhecidas: Zeca, ao entrar no estúdio, reparou que se tinha esquecido dos comprimidos para os nervos e decidiu que não ia cantar, contou-me um dia Arnaldo de Matos, o fundador da Orfeu, editora pela qual o músico gravou a maior parte da sua obra, inclusive Cantares do Andarilho.

O que se seguiu é tão caricato quanto belo e merecedor da nossa empatia: segundo Arnaldo (e dando de barato que poderá haver aqui uma ponta de exagero, de modo a aumentar o carácter mítico das histórias de Zeca), o enorme Adriano Correia de Oliveira, extraordinário e esquecido baladeiros português, que era amigo pessoal de Afonso, ordenou que este tirasse os sapatos, e depois aplicou-lhe toda a sorte de pancadas nos pés descalços, pancadas que – dizia Adriano – havia aprendido no karaté, e ajudariam Zeca a relaxar. E segundo Arnaldo, assim foi: Zeca acalmou e “cantou que foi uma maravilha”.

Agora podemos rir-nos desta história, mas as neuroses de José Afonso não eram uma brincadeira: nascido em Aveiro, no ano de 1929, levou uma vida de andarilho desde cedo e foi para sempre transformado por uma trágica separação dos pais; pelo resto da vida seria hipocondríaco, insomne e incapaz de desempenhar os mais simples atos diários sem ajuda (era a sua mulher, Zélia, que o transportava por Lisboa, já que o artista se negava a tirar a carta e conduzir, ato que o enervava).