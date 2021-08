Nomeado como “príncipe” da América, John F. Kennedy Jr. namorou celebridades como Sarah Jessica Parker, Madonna e Daryl Hannah durante os anos 80 e início dos anos 90. No entanto, foi Carolyn Bessette, relações públicas na Calvin Klein, que lhe roubou o coração. E ambos roubaram as atenções a partir do momento em que assumiram uma relação e se tornaram num dos pares mais icónicos da década, cuja sombra terá sido sempre a dos paparazzis que os perseguiam onde quer que fossem. E apesar de um acidente de avião lhes ter tirado a vida em 1999, a memória coletiva desta relação perdura até hoje, pela trágica história de amor e pela dupla imbatível que eram na hora de vestir. E será essa mesma história que terá lugar no pequeno ecrã na próxima série spinoff do produtor Ryan Murphy do franchise American Story — o nome será óbvio, “American Love Story”, e os protagonistas claros como a água: John F. Kenney Jr. e Carolyn Bessette.

Ryan Murphy é um nome incontornável na hora de traduzir eventos e momentos marcantes e polémicos ao longo da história em guiões de séries, llevando-os aos ecrãs, como foi o caso de “The Assassination of Gianni Versace” ou “The People v. O. J. Simpson” e, brevemente, com “Impeachment”, sobre o escândalo de Monica Lewkinsky e Bill Clinton. “American Love Story” será o capítulo mais recente a juntar-se à já longa lista de séries documentais do produtor para o canal americano FX.