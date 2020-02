Com base no conhecimento que temos hoje sobre o novo coronavírus, o que as autoridades podem fazer está a ser feito, defende Francisco Antunes, professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Eventualmente, no futuro, quando novas descobertas forem feitas sobre o Covid-19, até se pode vir a concluir que algumas decisões não foram as mais acertadas, mas, neste momento, é impossível dizê-lo.

Os cordões sanitários, o isolamento e a quarentena, o despiste de casos suspeitos e as recomendações de prevenção são o melhor que se pode fazer nesta altura. “É fundamental travar a cadeia de transmissão. Se há medidas coletivas, que são implementadas pelo Serviço Nacional de Saúde, há outras importantíssimas que são individuais: têm a ver com a educação das pessoas, a lavagem de mão, a etiqueta respiratória, permanecer em casa se estiverem doentes e ligar para a Linha Saúde 24 antes de ir para um hospital”, defende o médico infectologista.

Em poucos dias, Itália passou de dois infetados para 650, somando-lhe ainda 17 vítimas mortais, o que fez do país o terceiro do mundo com maior número de infeções e também o terceiro em número de mortos.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, foi rápido a apontar o dedo a um hospital local, acusando-o de não ter seguido o protocolo de segurança, o que teria facilitado a cadeia de propagação do vírus. A defesa da honra veio do presidente do governo regional da Lombardia, no norte de Itália, onde surgiu a bolsa de infetados. Attilio Fontana considerou as declarações de Conte “inaceitáveis” e uma “estratégia desesperada” para se desviar das críticas de que ele próprio tem sido alvo, acusado de não responder com rapidez à situação de emergência.

Apesar de Itália ter sido um dos primeiros países a cancelar voos diretos da China, logo no final de janeiro, não fez o mesmo com aqueles que faziam escala noutros países europeus, o que permitiu que cidadãos e viajantes de zonas infetadas entrassem no país.

Em Portugal, Ricardo Mexia defende que o mais importante nesta fase é que toda a gente — profissionais de saúde e cidadãos comuns — tenha acesso a toda a informação possível. Quanto à resposta do Serviço Nacional de Saúde, espera que esta não falhe. “O SNS tem estado a funcionar com dificuldades, tem sido difícil preencher algumas escalas, tem havido encerramento de urgências e, perante um cenário em que se avoluma o número de idas às urgências, as fragilidades tornam-se mais complicadas. Mas acredito que as autoridades vão arranjar os meios necessários, humanos e materiais, para responder a esta situação.”

O problema de ser assintomático

Embora referindo que não conhece os detalhes de Itália, Ricardo Mexia assume que não tem de ter havido necessariamente um erro. “Se calhar não correu nada mal”, defende. O que poderá estar na origem do descontrole do surto é o facto de as autoridades estarem a ter “dificuldade em encontrar o caso importado”, ou seja, o paciente zero que levou o vírus para o país.

Há suspeitas de quem essa pessoa possa ser, mas nenhuma garantia. Certo é que o paciente 1 foi Mattia, um homem que, apesar de ter uma agenda social preenchida, não esteve em nenhuma zona infetada. É a partir dele que as autoridades italianas estabeleceram a cadeia de propagação do vírus, onde se inclui a sua mulher, grávida de 8 meses. A 1 de fevereiro, num jantar com vários amigos, estava uma pessoa regressada da China. Não tinha sintomas e nunca os testes que lhe foram feitos deram positivo. Especula-se que possa ter sido ele a transmitir o vírus ao amigo Mattia, mas não passa disso: especulação.

Duas semanas depois, o período que é apontado como comum para a incubação do vírus, Mattia sente os primeiros sintomas, no fim de semana de 15 de fevereiro. Na segunda-feira, dia 17, vai ao médico. É enviado para casa, já que não tem ligações à China, mas Mattia continua a piorar. No dia seguinte, regressa ao centro de saúde, mas só na madrugada de 19 de fevereiro é finalmente hospitalizado em Codogno. Pelo caminho, nunca esteve em isolamento. Contagiou várias pessoas e profissionais de saúde.

“Habitualmente não há esta dificuldade de sermos capazes de apontar o paciente zero, mas estamos a falar de uma dinâmica muito rápida, há muita informação sobre as vias de transmissão que ainda não temos. Há variáveis que ainda não controlamos: um dos dados é que é possível transmitir o vírus sem sintomas”, esclarece Ricardo Mexia. “A origem em Itália pode ter estado em alguém que não esteve doente”, explica o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, o que torna tudo mais difícil.