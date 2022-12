Cavaco Silva disse, quando era Presidente, que o “silêncio é de ouro” e, bem humorado, até lhe colocou o preço de mercado à época: “1730 dólares a onça”. Conhecido por falar pouco no seu mandato presidencial, o antigo também primeiro-ministro tem falado de forma mais desprendida desde que saiu de Belém e até intensificou a presença pública pela palavra nos últimos dois anos. Sempre que fala tem um dom: irritar o PS. O primeiro-ministro António Costa acusou o toque e disse, na última entrevista à revista Visão, que acha “natural” que Cavaco Silva contribua para “a enorme impaciência que a direita tem pelo insucesso manifesto que tem tido”.

Mas é Cavaco Silva uma das vozes da direita na política ativa? E fala mais do que o habitual para um antigo Presidente? Ex-ministros do cavaquismo ouvidos pelo Observador concordam que o antigo Presidente “está mais solto” e empenhado em “defender o seu legado, sobretudo como primeiro-ministro”, mas ainda “longe de [Mário] Soares, que falava sobre tudo e muitas vezes” ou de “Eanes que promoveu a criação de um partido [o PRD]”.

Mais ativo e “azedo” no ataque a Costa

Cavaco Silva, em 2021 e 2022, intensificou a sua presença no espaço público. Só em 2022, o antigo Presidente escreveu três artigos de opinião: a 11 de abril, no Público, a 1 de junho no Observador e a 30 de setembro novamente no Público. O alvo dos três foi o mesmo: o Governo de António Costa. E com palavras particularmente acintosas para o próprio primeiro-ministro.

