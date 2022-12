Entre as programações já divulgadas e outras exposições já inauguradas que transitam para o novo ano há um conjunto de propostas que merecem atenção. O centenário do poeta e pintor Mário Cesariny serve de motivo para uma abrangente exposição do MAAT, que irá também realizar a primeira retrospetiva da artista Luísa Cunha. No Porto, em Serralves, além das exposições que continuam em 2023, como a de Cindy Sherman e Rui Chafes, sabe-se que está planeada uma exposição de retrospetiva do trabalho de Carla Filipe.

Na Culturgest e na Gulbenkian há também algumas novidades para o primeiro semestre de 2023, nomeadamente uma exposição que irá evidenciar a coleção do Centro de Arte Moderna, da Fundação Calouste Gulbenkian, que irá comemorar 40 anos de existência, mas que se encontra encerrado para obras de reconversão. Se em Lisboa paira também uma indefinição face ao que irá acontecer ao atual Museu Berardo, futuro museu de arte contemporânea ainda sem nome definido, existem de norte a sul do país, ilhas incluídas, propostas que irão marcar a agenda dos próximos meses.

“O Castelo Surrealista de Mário Cesariny”

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), Lisboa

