A tese não convenceu os médicos. E, por isso, tomaram duas decisões. Primeiro, deram indicações à mãe para levar a criança às urgências do Hospital Amadora-Sintra o mais rapidamente possível — o que a jovem nunca chegou a fazer. Depois, pediram uma perícia médica ao Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. A perícia acabaria por ser feita três meses depois e viria a confirmar a suspeita dos médicos: a menina tinha cicatrizes de um centímetro que eram compatíveis com práticas de mutilação genital feminina.

Viria também a confirmar-se quase três anos depois pelo Tribunal de Sintra que esta sexta-feira condenou a mãe da criança a três anos de prisão efetiva pelo crime de mutilação genital feminina à filha, agora com três anos e meio — a quem terá ainda de pagar uma indemnização de 10 mil euros pelos danos causados. É a primeira condenação deste tipo de crime em Portugal desde que a prática passou a ser considerada um crime, em 2015. “A arguida não soube proteger a filha”, afirmou o juiz Paulo Almeida Cunha durante a leitura da decisão.

Nesta condenação inédita, o Tribunal citou até uma Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de fevereiro de 2020, que estima que “até 2030 haverá 68 milhões de raparigas em todo o mundo em risco de serem vítimas de mutilação genital feminina”. E aponta ainda para “que vivam na Europa cerca de 600 mil mulheres e raparigas com sequelas físicas e psicológicas permanentes” resultantes desta prática “e que, só em 13 países, estejam expostas a um elevado risco cerca de 180 mil raparigas”. O juiz afirmou que as “necessidades de prevenção geral são elevadíssimas”, especialmente porque “as vítimas não se podem queixar” e este ato fica no “silêncio familiar”. “Temos de prevenir a pratica sobre todas as outras meninas”, disse no final do acórdão e antes mesmo de anunciar o veredito final.

Mutilação terá sido feito numa estadia de dois meses e meio na Guiné-Bissau

O crime ocorreu entre o dia 4 de janeiro de 2019 e 15 de março do mesmo ano — nem a investigação, nem o Tribunal conseguiram exatamente determinar o dia específico em que aconteceu. Nessa altura, a mãe da criança, então com 19 anos, vivia na Amadora com a sua mãe e duas irmãs, mas viajou com a filha para Guiné-Bissau — que em 2011 aprovou uma lei que criminaliza a mutilação genital feminina. Foi durante essa estadia de dois meses e meio naquele país africano que a menina de um ano e meio foi submetida a essa prática. “É indiscutível que a mutilação genital feminina é praticada neste país”, disse o juiz.