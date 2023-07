Carlos Coelho tinha 33 anos quando iniciou as funções no Parlamento Europeu para substituir o madeirense Virgílio Pereira, em janeiro de 1994. Depois disso, não voltou a falhar uma legislatura. Nas últimas Europeias ficou à porta (era 7º na lista e o PSD só elegeu seis), mas a profecia que o Observador ouviu de um companheiro seu de partido logo nessa noite eleitoral cumpriu-se: “O Coelho ainda vai voltar antes do fim da legislatura. Ele volta sempre.” E voltou. O próprio tinha essa fezada: nunca vendeu a casa que tinha em Bruxelas. Não se fazem mudanças de onde nunca se saiu: “Tenho lá tudo. Roupa, documentos.”

Após quatro anos fora do Parlamento Europeu, o Observador esteve no regresso do antigo líder da JSD, que aconteceu — após a renúncia de Álvaro Amaro provocada por uma condenação judicial — numa semana de plenário em Estrasburgo. “O regresso é sempre bonito porque encontramos muitas pessoas que já conhecemos, que vêm manifestar o seu regozijo por nos reencontrarmos e estar aqui. Há calor humano“, conta.

Quando entrou pela primeira vez no Parlamento tudo era bem diferente: a língua oficial era o francês, não havia eurocéticos e o hemiciclo era quase “uma assembleia de séniores, uma espécie de espaço de reformados da Europa, para onde vinham, por exemplo, antigos ministros dos Negócios Estrangeiros”. Mais um detalhe: nas primeira legislatura, o PSD nem sequer era ainda do PPE, era do Grupo Liberal, Democrático e Reformista.

