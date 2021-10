Outrora membro da Mocro Mafia, Nabil B. tornou-se informante da polícia e os seus testemunhos em tribunal podem ser decisivos para condenações no chamado caso Marengo, em que 17 membros da máfia marroquina estão a ser acusados de traficar droga e de uma série de assassínios nos últimos anos. Derk Wiersum era o advogado de Nabil B. e na manhã de 18 de setembro de 2019 foi assassinado à porta da sua casa em Amesterdão por um homem encapuzado que lhe deu dez tiros, fugindo de seguida numa carrinha que o esperava. No ano anterior, em 2018, foi Reduan Bakkali, irmão de Nabil B., assassinado. Em julho deste ano, o jornalista Peter R. De Vries. Os três tinham em comum o facto de estarem na “lista negra” da Mocro Máfia, cujas ameaças, de acordo com a emissora holandesa NOS, levaram ao reforço da segurança em torno de cerca de 20 pessoas nos últimos meses, sobretudo jornalistas, juízes ou advogados.

A ascensão da Mocro Máfia

A abreviatura “Mocro” remete para a expressão utilizada pelos membros do grupo, composto sobretudo por pessoas de ascendência marroquina e a viverem na Bélgica e nos Países Baixos, onde a organização está implementada.

Conforme explica a France 24, a Mocro Máfia foi fundada na década de 1990, quando o grupo começou a traficar haxixe de Marrocos para a Europa. Com o passar dos anos, o grupo expandiu-se, aprofundando as relações com cartéis de droga na Colômbia e no México, recebendo carregamento de cocaína e outras drogas sintéticas, provenientes da América Latina, nos portos de Antuérpia, na Bélgica, Hamburgo, na Alemanha, ou Roterdão, nos Países Baixos, e distribuindo-os depois pela Europa.

Segundo os especialistas que têm investigado o grupo, o líder da Mocro Máfia é Ridouan Taghi, de 43 anos, filho de imigrantes marroquinos, que foi detido em dezembro de 2019 na mansão em que vivia no Dubai, onde tentava passar despercebido para coordenar as atividades do grupo. Era considerado pelas autoridades “um dos homens mais perigosos e procurados do mundo”, e atualmente está detido numa prisão de alta segurança em Vught.

Ridouan Tagahi negou o envolvimento da sua organização nos assassínios do advogado Derk Wiersum ou do jornalista Peter R. De Vries, mas todas as suspeitas das autoridades recaem sobre a organização que controla um império de milhões de euros.