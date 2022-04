O debate do Orçamento em versão de bolso

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram quase 11 horas de debate parlamentar que acabaram com um high five significativo já fora da sala do plenário. O debate na generalidade do Orçamento do Estado para este ano está feito e o final já estava contado mal o PS conseguiu uma maioria absoluta nas legislativas. O número de deputados socialistas chegava e sobrava para dar luz verde à proposta do Governo. Mas este dia e meio de debate foi feito de tiradas, avisos políticos, anúncios, promessas e até vinganças.

O Observador deixa-lhe aqui o essencial do que se passou no debate do OE2022.

O resultado

O high five final entre António Costa e Duarte Cordeiro, já nos Passos Perdidos e acabada de aprovar a proposta de Orçamento, foi acompanhado de um “foi uma boa campanha”, atirado por António Costa ao seu diretor de campanha nestas legislativas. Seis anos depois de ter sido nomeado primeiro-ministro pela primeira vez, uma sensação nova para Costa que vê, assim, um Orçamento aprovado sem serem necessárias negociações prévias com a esquerda. A maioria absoluta do PS foi suficiente e nem foi preciso estarem todos os 120 deputados eleitos pelo partido presentes na sala na altura da votação.