"O Desencanto" é um fenómeno literário, mas Beatriz Serrano pergunta: "Porque é que uma escritora jovem tem de ser sempre comparada?"

Chega de briefings e nem mais um team building. Marisa, uma mulher na casa dos trinta a trabalhar numa agência de publicidade, entope-se de ansiolíticos para se desligar da realidade do mundo a que tantos aspiram aceder e no qual se sente profundamente infeliz e sozinha. Está cansada do emprego e a máscara social, que enverga todos os dias, está a cair.

Beatriz Serrano, jornalista do El País, é a autora do livro O Desencanto, romance sensação em Espanha com edição prevista em várias línguas e países — em Portugal, o livro acaba de chegar às livrarias pela chancela Bertrand. Os direitos da adaptação televisiva também já foram assegurados.

Com 35 anos, a madrilena está ainda a “processar” a rapidez com que tudo aconteceu. Ao escrever sobre um dos grandes males da geração mais qualificada de sempre — a infelicidade da vida laboral —, Serrano trouxe para a literatura as preocupações que ocupam os dias do trabalhador moderno: a precariedade, as rendas incomportáveis, a ansiedade, o abismo do burnout, a solidão. “De repente sou Beatriz Serrano, a escritora. Ainda estou a tentar processar um pouco tudo”, diz ao Observador durante a sua passagem pelo Fólio, o festival de Literatura de Óbidos. Em entrevista, a jornalista e autora discorre sobre o desalento que a levou à escrita de uma obra de ficção e admite como ainda se sente “convidada, mais do que uma pessoa que tem a sua própria cadeira” na grande mesa da literatura.

▲ Capa de "O Desencanto", de Beatriz Serrano (edição Bertrand Editora), que chegou às livrarias portuguesas este mês

Começando pelo título: a escrita deste livro partiu, de facto, de uma ideia de desencanto?

Sim, parte de um desencanto generalizado. Parte de muitas coisas, na verdade. Apercebi-me que, a partir dos 30 anos, a conversa em torno do trabalho e da má situação laboral tinha conquistado muito espaço nas conversas com os meus amigos. Toda a gente está amargurada, esgotada, numa situação em que não conseguiu o que pensou que ia conseguir. Chegamos aos 30 anos e dizemos: OK, fiz tudo isto e minha meta, por assim dizer, ainda está muito longe. E provavelmente nunca lá vou chegar. Havia uma sensação de pessimismo generalizado à minha volta e isso foi uma fonte de inspiração para o livro. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi um livro da Annie Ernaux, que se chama Regarde les lumières mon amour (que não está editado em português), que relata as suas visitas ao supermercado. Comentavam uma coisa que é: se passamos uma hora da semana no supermercado, seguramente passamos 50 horas por ano ali, mas não há literatura passada no supermercado. É como se muitas partes do nosso dia a dia, as partes quotidianas, as partes talvez mais incómodas, aquelas sobre as quais não gostamos de pensar e que não recordamos, mas que ocupam a maior parte do nosso dia… Parece que as ocultamos, que não são temas literários, não são temas para fazer ficções, não são temas para recordar de nenhuma forma. Percebi que não havia literatura em torno do trabalho e do que o trabalho supõe no nosso dia a dia. Quer dizer, é claro que há literatura, não fui eu a primeira, não estou a dizer isso. Mas parece-me que há muita não-ficção, há muito ensaio, mas não havia esta parte mais literária, esse desencanto que faz com que, dia após dia, façamos uma série de repetições, através das quais vamos perdendo um pouco a nossa identidade, ou nos vamos afastando da nossa essência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O livro abre com uma citação de uma famosa canção dos The Smiths: “I was looking for a job and then I found a job and heaven knows I’m miserable now”. O trabalho é um dos temas pilares do livro. É um dos grandes temas desta geração?

Sim, é um tema premente desta geração porque é um problema muito grande. Esta geração confrontou-se com uma crise financeira, uma crise imobiliária e uma crise sanitária da qual não tivemos tempo de nos recuperar. Vemos como os nossos salários são muito baixos, o mundo está muito caro. É simplesmente uma questão de subsistência. É uma preocupação constante. Depois, interessa-me muito como a nossa geração se apoia muito no [lado] aspiracional para pensar que pertence a uma classe que na verdade não pertence. Uma pessoa que trabalha na caixa de um supermercado, ou um repositor, ou um condutor de autocarro, tem claro que é da classe trabalhadora, mas uma pessoa que tem uma profissão criativa, mesmo que ganhe o mesmo que um repositor, vai pensar que pertence a uma classe média. Que classe média é essa? Na verdade, é uma mentira! Ou seja, [a ideia de classe] está mais baseada em como nos apresentamos e como nos vendemos para fora através dos nossos gostos culturais. Ah, não, não sou da classe trabalhadora porque vejo filmes de David Lynch. Não sou porque não compro nessa loja de roupa de merda, mas compro na Uniqlo. No final, são decisões de consumo e culturais que nos afastam disso. Há um desfasamento com a realidade quando nos damos conta de que não somos o que pensamos que somos, somos outra coisa.

Então, sim, é um tema permanente nesta geração, mas, por outro lado, acho que chegar aos 30 e repensar toda a nossa vida é algo muito universal. Estava aqui no Fólio, neste festival, a falar com algumas autoras, e disse que, neste livro, a Marisa [protagonista de O Desencanto] descobriu que aquilo para o qual se preparou a faz totalmente infeliz. Mas [Gustave] Flaubert escreveu sobre uma mulher que tem que se casar porque é o que tem que fazer e isso a faz tremendamente infeliz, mais ou menos aos 30 anos, com Madame Bovary. É universal, quando chegamos aos 30 damo-nos conta do que é a vida. E aí dizemos: a vida é isto? É quando repensamos tudo aquilo que temos à nossa volta.