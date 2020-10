“Ele é a única hipótese que temos contra Trump, portanto por mim escolherei Biden sempre que as opções foram estes dois”, diz. Quando lhe perguntamos o que a afasta tanto de Donald Trump, Najwa Spuriel ri-se e diz que não tem tempo para falar de tudo. “Passava aqui o dia inteiro”, diz. Ainda assim, atalha duas. “Ele meteu-nos numa pandemia na qual não tínhamos nada que estar”, começa por dizer, de fugida. Porque o tema que lhe está mais fresco é o outro: o da violência policial.

Morte de negro em ação policial leva a manifestações e pilhagens

No dia anterior, um homem de 27 anos chamado Walter Wallace foi mortalmente baleado por dois polícias, enquanto avançava sobre estes armado com uma faca. O incidente aconteceu depois de a polícia ter sido chamada ao local. Tanto o vídeo da ocorrência como os relatos daqueles que estiveram presentes indicam que várias pessoas, incluindo os dois agentes, pediram várias vezes a Walter Wallace que largasse a faca. Uma dessas pessoas era a sua mãe, que mais tarde viria a dizer que o filho tinha problemas psiquiátricos e que naquele preciso momento estava a ter uma crise.

Seguiram-se dois dias de protestos e pilhagens. Na primeira noite, foram detidas mais de 90 pessoas e 30 polícias ficaram feridos, incluindo uma agente que partiu uma perna. Na segunda noite, em que o Observador esteve presente, também houve violência.

No Malcolm X Park, na zona ocidental, houve protestos de cariz político, onde se ouviram várias palavras de ordem contra a violência policial e o racismo — mas também ali os protestos tiveram um cariz violento contra as autoridades, com alguns manifestantes a arremessarem objetos contra a polícia destacada para o local. Na avenida Aramingo, que percorre a zona este de Filadélfia, os carros de polícia foram poucos para travar as cerca de mil pessoas que pilharam lojas de grande dimensão, entre supermercados, lojas de roupa e até de mobília. Entre os assaltantes, muitos deles menores de idade, havia até quem viesse de outros estados. As pilhagens e a ausência de quaisquer palavras de ordem denunciava que, naquela parte da cidade, as razões para sair à rua eram bem diferentes das que levaram os manifestantes a concentrarem-se no outro lado da cidade.

Mais tarde, Donald Trump referiu-se à morte de Walter Wallace como “um acontecimento terrível” e atirou para cima do presidente da câmara de Filadélfia, Jim Kenney, a culpa pelas manifestações e pilhagens. “É tão terrível como o autarca, ou seja lá quem for, que está a permitir que as pessoas façam motins e pilhagens”, disse. “Mais uma vez, é um estado e uma cidade governados por democratas. Nós não temos isto, os republicanos não têm isto.”

Quando encontramos Anjwa Spuriel, faltavam poucas horas para a segunda noite de motins em Filadélfia. “Não fui às manifestações porque não concordo com a maneira como isso é feito aqui”, diz. “Mas isso não apaga o facto de este Presidente ter culpas, porque ele espicaça isto. Ele defende a polícia acima de tudo, quando não havia absolutamente razão nenhuma para eles matarem aquele homem. Absolutamente nenhuma, é ridículo.”

Quando acaba de falar, Anjwa Spuriel pede-nos licença. “Tenho de ir entregar isto ao Anton”, diz, referindo-se aos papéis para votar antecipadamente. “Dantes já tinha vontade de votar, mas agora explodiu.”