O empresário negou ainda ter ficado com oito milhões de euros de um financiamento a uma empresa sua que, segundo o Novo Banco, foi parar ao acionista.

O tema acabaria por fechar a sessão, de uma forma algo tensa, diga-se de passagem: Que posses tem Vieira? O que foi dado como garantia ou aval pessoal? E quanto é que esses avales pessoais valem, em comparação com os milhões que são devidos pelas suas empresas? Vieira não respondeu, nem após três insistências pelo deputado João Paulo Correia, do PS, e mais uma das muitas reprimendas dadas pelo presidente da comissão, Fernando Negrão, que dirigiu os trabalhos.

“Isso a mim não me assusta nada. No dia que eu estiver em incumprimento é que as pessoas me podem perguntar certas coisas. O que eu garanto é que não fujo”, afirmou Vieira, sublinhando que não irá “delapidar património” seu.

A defesa face aos outros devedores que têm iates e pediram insolvência. “Eu não fugi”

A este propósito, algumas horas antes, Vieira aproveitou para tentar fazer um contraste entre a sua postura e a de outros. “Sabe o que é que revolta nisto tudo?”, perguntou Luís Filipe Vieira ao deputado Duarte Alves: “Há gente que anda a passear. Têm iates, têm aviões, pediram insolvência… Aos milhões… E quem tentou fazer contas para aquilo que deve e deu a cara tem de vir para interrogatório”. Uma última referência a si próprio.

O mesmo contraste foi repetido mais tarde, quando reafirmou que a reestruturação realizada em 2017 foi um “bom negócio para o banco”. No entanto, reconheceu também que o Fundo ficou com o património imobiliário de Vieira pediu mais tempo, dois ou três anos, para reembolsar a dívida depois de o gestor deste instrumento já ter admitido que ia falhar o primeiro reembolso de 60 milhões de euros previsto para 2022.

Ainda assim, sublinha: “Quem deve ser chamado à responsabilidade foi quem fez os contratos e os outros que foram à insolvência e andam a passear por aí. Eu dei a cara, não fugi. Nunca vou fugir, ao contrário dos devedores que o Parlamento nem consegue contactar”. Uma referência a João Gama Leão (Prebuild), que estava no Brasil e cuja convocatória deu mais trabalho ao parlamento.

Quem assinou contrato com Lone Star “devia ser enforcado”

Outros alvos foram os vendedores do Novo Banco — o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal.

Em várias ocasiões, Luís Filipe Vieira levantou os braços ao ar e abriu as mãos, para indicar que muito do que saía da boca dos deputados não eram coisas da responsabilidade do empresário. E foi a gesticular que lançou um dos “soundbytes” da tarde: “quem assinou aquele contrato de venda [à Lone Star] “devia ser pendurado, devia ser enforcado”.

É esse contrato, na ótica do empresário, que gera os incentivos que estão na base nas perdas milionárias que são anualmente suportadas pelo Fundo de Resolução, que é um organismo público para o qual contribuem os bancos mas que, grosso modo, tem injetado dinheiro no Novo Banco graças a empréstimos dos contribuintes.

Quem assinou esse contrato foi o Banco de Portugal, com a bênção do Governo e do Ministério das Finanças (na altura liderado por Mário Centeno, que hoje é governador do Banco de Portugal), como aproveitaram para sublinhar os deputados do PSD e do CDS presentes.

A dívida que o sócio (rei dos Frangos) comprou com desconto a um fundo

Foi uma das revelações desta audição. Luís Filipe Vieira confirmou que o sócio que tem em outras empresas imobiliárias. José Manuel Santos (que é também um dos maiores acionistas do Benfica) acabou por ficar com a dívida de uma empresa sua, a Imosteps. O empresário dono da Valouro tinha tentado comprar esta dívida de 55 milhões de euros por 10 milhões de euros ao Novo Banco.

Vieira admitiu que tinha sido ele a falar com José Manuel dos Santos, que também é conhecido como o Rei dos Frangos, para o avisar de que era um bom negócio. Mas o Fundo de Resolução impediu a venda ao sócio do presidente do Benfica e o Novo Banco colocou o crédito na carteira de malparado Nata II, vendida ao fundo Davidson Kempner (que Vieira apelidou de “fundo abutre”) por quatro milhões de euros (menos de 10% do valor do crédito). Mais tarde, José Manuel dos Santos acabou por adquirir o referido crédito (mais a garantia associada) ao Fundo, pagando oito milhões de euros.

A Imosteps, cujos ativos eram terrenos no Rio de Janeiro, numa zona em que era proibida a construção, ficou de fora da reestruturação de 2017 que envolveu cerca de 270 milhões de euros de dívidas de um total de mais de 400 milhões de euros de empréstimos em risco do Novo Banco ao grupo Promovalor. E foi um dos temas que mais perguntas suscitou.

O favor a Ricardo Salgado e como Vieira foi usado para limpar balanço do GES

A divida da Imosteps “não era minha”, já existia dentro do banco – era uma dívida da Opway (construtora do Grupo Espírito Santo. O terreno ficava numa reserva na barra no Rio de Janeiro e seria complicado construir lá. “E como nós estávamos no Rio de Janeiro, o dr. Ricardo [Salgado] pediu-me se podíamos olhar para aquilo”. Uma explicação parecida com as de João Gama Leão numa audição anterior, quando o empresário da Prebuild disse aos deputados que as dívidas da Aleluia Cerâmicas, por exemplo, tinham sido herdadas do tempo em que o BES lhe pediu para tomar conta do negócio.

“Empenhámo-nos naquela situação, estava numa zona que depois viria a ser considerada reserva ecológica, havia outros detentores de terrenos ali, e conseguimos chegar a acordo com o Prefeito de, noutra área, conseguimos 102 mil m2 de construção, o que quer dizer que aquilo tem um valor”, explicou Vieira.

O empresário deu a entender que a sua titularidade da empresa seria transitória — Vieira diz que entrou para resolver um problema ao banco — mas entretanto o Banco Espírito Santo caiu ficou com a dúvida que não considera sua. Depois, “surgiram os fundos abutres” e o ativo foi vendido no pacote do Nata II – “fomos confrontados com isso”. “Alguém (o dono da Valouro) comprou a ImoSteps, aquilo tem um valor, não sei porque é que o banco não quis reestruturar…”, diz.

Os terrenos mais valiosos de Lisboa e o “pior erro de gestão”

As ligações estreitas entre o Banco Espírito Santo como o grande financiador dos negócios imobiliários de Vieira tiveram um ponto alto na aquisição a que o empresário deu cara no início do século. A compra dos terrenos da Matinha à Galp Energia, na zona da Expo 98, foi financiada pelo BES, revelou Vieira. O empresário conta que até nem ficou em primeiro lugar, mas a Galp (à data liderada por António Mexia) tinha pressa em vender porque queria meter as mais-valias nas contas desse ano.