Chegado o autocarro do Porto, chegam também os paus das bandeiras que desde as duas da tarde estavam à espera de ser içadas num dos bancos da Praça Duque de Saldanha, em Lisboa. “Havia bandeiras, mas não havia paus. Isto é um trabalho do coletivo”, ironiza um dos militantes enquanto vai distribuindo bandeiras azuis, com o símbolo do partido. Este local, no centro da capital, tem sido usado para mostrar alguns dos cartazes mais emblemáticos do IL e foi por isso escolhido para a concentração. É nas costas de um grande outdoor que se vão afinando os cânticos que vão ser gritados ao longo da tarde. Na frente lê-se, em letras garrafais: “Senhores contribuintes, apertem ainda mais o cinto”. A imagem mostra uma caricatura de António Costa, representado como se fosse um comandante da TAP, numa das críticas mais veiculadas pelo partido: o Governo não devia ter injetado dinheiro para recuperar a companhia de bandeira portuguesa.

Com mais de meia hora de atraso, as várias centenas de pessoas que se juntaram começam a descer a Avenida Fontes Pereira de Melo em direção à rotunda do Marquês de Pombal. Por esta hora já o desfile da Associação 25 de Abril ia bem encaminhado e João Cotrim Figueiredo assumia a cabeça desta concentração, segurando a grande tarja frontal onde se lê: “Mais liberdade política, social e económica”. A seu lado tem o candidato do partido à Câmara de Lisboa, Bruno Horta Soares e Tiago Mayan Gonçalves.

De mochila às costas e sapatilhas nos pés, o candidato presidencial dos liberais fez-se ao caminho para assumir que esta é a primeira, mas pode não ser a última vez que o Iniciativa Liberal organiza um desfile no dia da liberdade: “Vamos ver, se isto facilitar a logística à grande agremiação que vai à nossa frente não há problema nenhum, nós fazemos a nossa”. Mayan é mais um dos que garante que já esteve noutros desfiles do 25 de abril, pelo menos nos de 2018 e 2019, anos em que o IL já existia enquanto partido. Desta vez fez diferente e lamenta: “Não nos quiseram”. “Mas como a rua não é minha nem é sua, nós estamos aqui também”, diz usando um dos gritos que mais foi atirado pelos liberais durante a descida da Avenida.

“Não é minha, nem é tua. É de todos esta rua” grita-se com frequência, mas é especialmente audível quando a aglomeração chega ao edifício da Organização Regional de Lisboa do PCP que fica bem no meio do percurso. Por esta altura o desfile para e os dois megafones ganham mais entusiasmo: “25 de abril sempre, fascismo nunca mais. 25 de abril sempre, comunismo nunca mais”, gritam como se quisessem que as palavras chegassem ao interior daquele edifício que tem a bandeira vermelha com a foice e o martelo desenhados.

Apesar de envergonhadas, as vozes dos liberais vão-se soltando à medida que se vencem metros deste percurso. Às bandeiras azuis foram-se juntando várias de Portugal, uma da União Europeia e mais duas com as cores do orgulho LGBT: “Ser liberal é isto mesmo, aceitarmos as decisões de todos”, diz Raquel Almeida que segura na mão uma destas bandeiras com as cores do arco-íris.

O partido que muitas vezes foi acusado de viver dentro das redes sociais, mostra pela primeira vez que também consegue tirar as pessoas de trás dos ecrãs: “Digam agora que isto é o meu perfil falso“, ironiza um dos apoiantes do partido numa alusão às acusações de criação de perfis fantasmas, criados nas redes sociais para dar força a algumas das ideias que por lá são veiculadas. Tiago Mayan Gonçalves fez uma campanha presidencial sem comícios e sem banhos de multidão, mas apenas três meses depois de ter ficado em penúltimo lugar, não está surpreendido com a adesão: “Já há muito tempo que o IL mostrou que não é apenas um partido do Twitter, mas se dúvidas houvesse, elas hoje desapareceram”.