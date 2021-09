Na fábula da lebre e da tartaruga, a favoritíssima lebre deixa-se levar pela ilusão da vitória fácil, apouca o adversário direto e acaba por perder, sem apelo nem agravo, uma corrida que era cantada. A tartaruga, resiliente e focada, corta a meta em primeiro por nunca ter deixado de acreditar que era possível derrotar um concorrente mais rápido e mais forte.

No primeiro dia oficial de campanha em Lisboa, os papéis inverteram-se: Fernando Medina, o teórico favorito, meteu a carne toda no assador e lançou-se com tudo para os braços dos eleitores, com flores e panfletos, com varandas e startups, com mini-autocarro e comício.

Já Carlos Moedas, que tem doze dias para enganar o destino — por regra, o presidente em funções consegue a reeleição –, fugiu da rua, fechou-se num espaço controlado com os seus apoiantes e organizou um comício para cerca de 300 pessoas, a única ação de campanha do dia.

Na quarta-feira, a fórmula repete-se e o dia será todo reservado à preparação do grande debate televisivo, na RTP. A estratégia é simples e deliberada: depois de semanas a percorrer as ruas de Lisboa, muito antes dos seus adversários, Moedas quer agora começar devagar para terminar em crescendo. Resta saber como será o desfecho desta história particular.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Medina com o povo, Moedas com (o seu) povo. O filme cruzado do dia

8h45 O grande trunfo da campanha de Carlos Moedas estava guardado para bem cedo. Isabel Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid e estrela em ascensão da direita espanhola, junta-se à campanha do social-democrata e apela em vídeo ao voto em Moedas. “Socialismo ou liberdade”, exorta Ayuso. O vídeo acabaria por provocar reações dos alvos que o candidato queria: da direita que se pôs fora da coligação (Iniciativa Liberal) e do principal adversário — Fernando Medina.

10h05 À porta do Mercado de Sapadores, Fernando Medina chega de mini-autocarro descapotável com o seu séquito de apoiantes, incluindo Rui Tavares, do Livre, que se coliga ao PS em Lisboa. Segue pela Graça, desce a Alfama — subtrai ao dia a passagem pela Feira da Ladra porque o contacto com a população já levava duas horas — e só para no Largo do Chafariz de Dentro, mesmo ali ao lado do prédio azul que ficou famoso por fazer cair o homem com quem negociou um acordo há quatro anos: Ricardo Robles.

Medina entra enérgico. Chama pelos autarcas, entra pelas lojas, pede cafés, e na peixaria da Dona Emília grita “eh carapau”. Distribui flores e panfletos, explica detalhadamente a forma como uma mulher com quem se cruza tem de se candidatar ao programa renda acessível — chega mesmo a escrever tudo nas costas de um envelope –, ouve o centro histórico muito queixoso com a especulação imobiliária e a incapacidade económica de acompanhar aquelas rendas.