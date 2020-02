O dia em que o Tejo desapareceu

Dos dois lados da fronteira, Conceição e Robert vivem do Tejo. Em setembro, o rio desapareceu-lhes da frente. Tudo por uma decisão política que poucos percebem. Os autarcas da região e os ambientalistas culpam as falhas no protocolo luso-espanhol sobre a gestão dos rios; o Governo diz-se de mãos atadas e não quer conflitos com Espanha. O que significa que o desastre do ano passado pode repetir-se.