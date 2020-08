Fazia sentido que o palco fosse delas.

Dentro de seis dias, a 26 de agosto, serão assinalados os 100 anos da aplicação da 19ª Emenda dos EUA, onde se lê: “O direito ao voto dos cidadãos dos Estados Unidos não pode pode ser negado ou limitado pelos Estados Unidos ou qualquer Estado por causa do seu sexo”.

A propósito, não têm sido poucas as referências ao movimento sufragista que conseguiu o voto para as mulheres, em 1920, nestes dias da Convenção do Partido Democrata. O terceiro dia, porém, foi especialmente planeado como o momento em que as mulheres passariam para a primeira fila — depois de no segundo dia os políticos convidados a falar em segmentos próprios terem sido todos homens e com uma média de idades de 79,4 anos.

E assim foi, numa lista de oradoras que congrega alguns dos nomes femininos mais destacados dos democratas: a ex-secretária de Estado e adversária derrotada por Donald Trump em 2016, Hillary Clinton; a líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi; a congressista Gabby Giffords, sobrevivente de um ataque contra ela dirigido, em que foi baleada na cabeça; a senadora Elizabeth Warren; e também a senadora e agora candidata a vice-Presidente Kamala Harris.

Mas qual é a coisa, qual é ela, que quando aparece faz praticamente esquecer uma catadupa de discursos da coqueluche feminina do Partido Democrata? Um discurso de Barack Obama, o patriarca do Partido Democrata.

Barack Obama falou de Trump e de Biden — mas acima de tudo dos EUA

Mal Barack Obama tinha começado a falar, já Donald Trump tinha ido ao Twitter para comentar em direto a Convenção do Partido Democrata. Ainda não o tinha feito (o mais próximo foi quando Michelle Obama discursou e, horas mais tarde, Donald Trump lhe devolveu os ataques que recebeu), mas o estilo inconfundível manteve-se.

Recorrendo apenas a letras maiúsculas, Donald Trump fez duas perguntas: “PORQUE É QUE ELE [OBAMA] RECUSOU APOIAR O JOE LENTO ATÉ ESTAR TUDO DESPACHADO, E MESMO ASSIM JÁ FOI MUITO TARDE? PORQUE É QUE ELE TENTOU IMPEDI-LO DE CONCORRER?”.

WHY DID HE REFUSE TO ENDORSE SLOW JOE UNTIL IT WAS ALL OVER, AND EVEN THEN WAS VERY LATE? WHY DID HE TRY TO GET HIM NOT TO RUN? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2020

O ambiente do Twitter, dos posts efémeros de 280 caracteres, em tudo contrastava com o cenário escolhido por Barack Obama para este discurso: o National Constitution Center, na cidade de Filadélfia.

“Devíamos esperar que um Presidente fosse um guardião da democracia. Devíamos esperar que, independentemente do ego, da ambição ou das suas crenças políticas, um Presidente preservasse, protegesse e defendesse as liberdades e os ideais pelos quais muitos americanos se manifestaram, ou foram presos, ou lutaram, ou morreram”, disse Barack Obama.

Estas frases faziam já adivinhar o primeiro golpe contra Donald Trump — e o que veio a seguir confirmou essa expectativa.

“Eu já me sentei na Sala Oval com os dois homens que estão a concorrer à presidência. Nunca esperei que o meu sucessor defendesse a minha visão ou continuasse as minhas medidas. Mas esperei que, pelo bem do país, Donald Trump demonstrasse algum interesse em levar o trabalho a sério, que ele sentisse o peso do cargo e descobrisse alguma reverência pela democracia que lhe foi dada a cuidar”, disse, como quem arma o braço.

E, depois disto, o golpe propriamente dito: “Mas isso nunca aconteceu. Em quase quatro anos, ele não demonstrou nenhum interesse em entregar-se ao trabalho, nenhum interesse em encontrar terreno comum, nenhum interesse em utilizar o enorme poder do seu cargo para ajudar qualquer pessoa que não fosse ele próprio ou os seus amigos, nenhum interesse em tratar a presidência como algo que não fosse só mais um reality show criado para lhe dar a atenção que ele deseja”.

São palavras duras, mas não inéditas. Embora por norma se resguarde dos holofotes, Barack Obama não tem hesitado em voltar à primeira linha do combate político nas alturas mais decisivas. Foi assim nas eleições intercalares de 2018, onde deixou implícito no seu discurso que a democracia norte-americana estava em risco; tornou a sê-lo já durante a crise pandémica, em que acusou o seu sucessor de pensar a gestão como “um miúdo pequeno”; e foi-o de novo esta quarta-feira. Donald Trump, do seu lado, não tem hesitado em devolver-lhe em dobro qualquer crítica — ou começar ele mesmo essa conversa, tendência que inaugurou logo após a eleição de 2016 ao acusar Barack Obama de espiá-lo.

É um jogo do qual ambos parecem desfrutar — e que para além das paixões dos próprios, move também as de muitos norte-americanos. De acordo com a empresa de sondagens Gallup, Donald Trump e Barack Obama ficaram empatados como os dois homens mais admirados nos EUA em 2019.