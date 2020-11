A Pfizer também anunciou em comunicado de imprensa que a vacina contra a Covid-19 que está a desenvolver com a BioNTech tinha obtido uma eficácia superior a 94% em adultos com mais de 65 anos. Em 43.661 participantes, 41% — ou seja, 17.901 pessoas — tinham entre 56 e 85 anos. É um número mais expressivo, mas estes resultados não foram descritos num relatório científico, nem foram apresentados à comunidade científica ou analisados por especialistas independentes. Por enquanto, essas informações prosseguem apenas nas mãos da empresa e das entidades reguladoras que acompanham os procedimentos, sem nunca terem sido formalmente apresentadas aos governos de cada país.

Quanto à AstraZeneca e à Universidade de Oxford, um relatório publicado na revista The Lancet indica que num estudo que incluiu 160 pessoas com 56 a 69 anos e 240 com 70 anos ou mais, a vacina “parecia mais bem tolerada em adultos mais velhos do que em adultos mais jovens”. O mesmo documento aponta que essa vacina tem uma imunogenicidade — isto é, uma capacidade de desencadear uma resposta imune — “semelhante em todas as faixas etárias após uma dose de reforço” do fármaco. Apesar de estes resultados sugerirem que a vacina pode ser segura e eficaz em populações mais velhas, o problema é semelhante ao verificado com a vacina da Moderna: o número de pessoas mais velhas estudadas nos ensaios clínicos da AstraZeneca é demasiado pequeno para tirar conclusões sólidas.

Então há pessoas que não vão ser vacinadas contra a Covid-19?

A recomendação preliminar da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, tutelada pela DGS e apresentada ao Conselho Nacional de Saúde Pública, não exclui ninguém do plano. “O Ministério da Saúde disse que iria comprar 16 milhões de doses da vacina, que dá para oito milhões de pessoas vacinadas se forem precisas duas doses. Retirando as crianças e os idosos, temos a população adulta totalmente coberta. Portanto, ninguém está a ser excluído, é uma questão apenas de definir quem é vacinado primeiro e quem é vacinado depois“, esclarece Tiago Correia, professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.