No entanto, o entendimento do tribunal é diferente. Os juízes entenderam que a imputação do crime de branqueamento de capitais a Vara assenta no pressuposto de que “o dinheiro em causa, circulado pelas contas e aplicado em imobiliário, estava a ser ocultado” com o objetivo de “permitir a evasão fiscal”. Assim, apesar de o crime de fraude fiscal ter sido considerado prescrito pelo juiz Ivo Rosa, este tribunal considerou que está “demonstrada a prática do imputado crime de branqueamento, com referência à fraude fiscal, enquanto crime precedente”.​

A cumprir cinco anos de prisão no processo Face Oculta, ex-ministro não foi a tribunal

Armando Vara está desde 16 de janeiro de 2019 a cumprir uma pena de prisão no âmbito do processo Face Oculta e, por isso, não esteve presente na leitura do acórdão — para evitar ter de ficar em isolamento durante 14 dias. Nesse processo, os juízes deram como provado que o antigo ministro recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, como contrapartida por beneficiar as suas empresas. A condenação viria a ser confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto — o Supremo não aceitou o recurso e o Constitucional decidiu “não conhecer do objeto” do recurso interposto.