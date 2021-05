Já se percebeu que, ao fazer esta escolha vertiginosa, Rui Rio quer levar a extrema-direita para o governo e, por isso, perdeu capacidade de disputar o centro ao PS. O PSD já não sabe fazer de outra forma e não se atreve sequer a pensar nisso. O PSD é um fantasma que só vibra quando alguém grita “morte ao socialismo”. À esquerda, essa desistência da direita coloca ainda maiores responsabilidades : toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir as soluções para o país. Só há portanto uma forma de continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita: que a esquerda lute pela maioria , que nunca se desvie da obrigação de ser a voz e a força do povo que vai para o trabalho apertado nos comboios, que não sabe se a filha que concluiu o curso consegue sair da empresa de trabalho temporário, que se entristece com o interior que se despovoa, que vê as doenças e o clima a correrem contra nós, que sobrevive com uma pensão contada ao cêntimo – e este povo não aceita a continuação do marasmo.

Cá está a referência ao tal povo esquecido, mas mais importante do que isso, o desenho do xadrez político que o BE quer jogar nos próximos anos. Como diz Catarina Martins, para o partido é um dado adquirido que Rui Rio “perdeu a capacidade de disputar o centro ao PS” pela recusa em afastar claramente acordos com o Chega, pelo que cabe à esquerda fortalecer-se para oferecer uma alternativa à “desistência da direita”, “lutando pela maioria”. A estratégia foi desenhada de forma ainda mais específica um pouco antes. Voltando ao discurso de José Manuel Pureza: “O PS pode até pensar que o idílico entre PSD e Chega lhe dará o centro de mão beijada e que isso se confirma com políticas centristas. Puro engano e perigoso”. Se o BE já tinha avisado, na moção apresentada pela maioria da direção, o PS contra tentações de seguir “vias centristas”, agora concretiza: os bloquistas acreditam que o centro não se conquista com políticas centristas, mas assumindo uma alternativa forte, neste caso de esquerda, que assuma essa polarização e lute pela maioria. Curiosamente, uma estratégia que o socialista Pedro Nuno Santos defende e que defendeu antes das eleições presidenciais, quase ponto por ponto.

E se alguém nos pergunta como o faremos, que relevância tem a nossa proposta , com que força lutaremos pela saúde e pelo emprego, pelo salário e pela pensão, a resposta é clara: com a força do nosso mandato popular, com a força das ideias com que nos apresentamos ao país e com a clareza e consistência do nosso compromisso.

A referência à “relevância” do partido não é inocente: uma das questões que o partido enfrentou quando decidiu votar contra o último Orçamento deste Governo foi, por um lado, se seria prejudicado a nível eleitoral — e acredita que não será, encarando as presidenciais como um tropeção em circunstâncias muito concretas — e se a ideia transmitida seria que o BE é irrelevante na definição de políticas fundamentais para o país, tendo-se afastado do diálogo com o PS. A coordenadora do partido garante que não e na cabeça dos bloquistas está precisamente a ideia contrária: a irrelevância chegará se o partido se comprometer com medidas que são, sobretudo, do PS sem mostrar que é um negociador exigente e que pode mesmo esticar a corda até partir quando é preciso.

O Governo não quer aceitar nada que reorganize a defesa do emprego ou o combate à pobreza. Pelo nosso lado, mantivemos a força e determinámos as disputas fundamentais destes dias – do sistema financeiro, ao trabalho, dos apoios sociais às carreiras do SNS – e só vemos motivos para insistir. Com mais de meio milhão de desempregados e depois de subsídios massivos a grandes empresas, acha o governo que se deve manter a facilidade de despedir? Depois de se saber como foram feitos calotes monumentais no BES e no Novo Banco, e depois de o Tribunal de Contas ter afirmado que estão a ser pagos indevidamente prejuízos do banco, acha o governo que as contas não devem ser verificadas ou que o contrato não pode ser alterado? (…) Já sabem a resposta.

Catarina Martins até podia ter continuado a declaração e rematado com um “tínhamos razão”, porque é essa uma das grandes linhas narrativas do Bloco nesta altura e em particular nesta convenção. As prioridades que o BE levou à última negociação orçamental — em que não houve acordo — são aquelas em que vai insistir no próximo, com uma confiança renovada por acreditar que o caso do Novo Banco ou o impacto da pandemia (e não só) no SNS lhe dão força, junto do eleitorado, para dizer que as propostas do BE eram justas.