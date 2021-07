Um dia antes do jogo do Sporting com o Boavista, que lhe valeu o título de campeão nacional, o diretor nacional da PSP fez uma última tentativa junto do Governo para travar a vontade do clube. Magina da Silva desaconselhava por completo o terceiro dos três cenários traçados para os festejos previstos para a noite de 11 de maio: o cortejo com a equipa na via pública. Mas a resposta do ministro da Administração Interna foi clara. “As três alternativas referidas foram analisadas na reunião de sexta-feira passada. A Câmara de Lisboa e o SCP acordaram com a terceira alternativa”, escreveu Eduardo Cabrita.

Magina da Silva tinha enviado o e-mail nessa sexta-feira, dia 10, dirigido ao secretário de estado adjunto da Administração Interna, Antero Luís, clarificando os três cenários que a PSP tinha apresentado numa reunião prévia no próprio MAI — onde também tinham estado representantes da autarquia, do Sporting e até da Direção Geral da Saúde — com as respetivas vantagens e desvantagens. A preferência era pela solução dos festejos dentro do estádio com acesso restrito e limitado de pessoas, numa segunda hipótese podia montar-se um recinto improvisado no Marquês de Pombal, e só a última previa o desfile na via pública — um cenário que a PSP desaconselhou mesmo e que acabou por ser o validado.

Antero Luís reencaminhou a Magina da Silva a resposta de Cabrita, acrescentando que, considerados “os argumentos apresentados por todas as entidades envolvidas na reunião de sexta-feira, dia 7 de maio, considerando as recomendações da DGS, deve a PSP articular-se com a com a CML e o SCP”. Para a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) este contacto do diretor nacional revelou mesmo ser um “momento-chave” e foi “vital” para analisar a atuação da PSP nos festejos do Sporting, porque foi “a última tentativa da PSP, para evitar a realização dos festejos nos moldes propostos pelo SCP”.

No entanto, esta tarde de sexta-feira, Eduardo Cabrita, que nada fez em relação a este pedido da PSP, nem sequer o referiu quando apresentou as conclusões do relatório da IGAI — um documento que avaliou a atuação policial nos festejos do Sporting e que foi tornado público pouco depois, embora ocultando os nomes de todos os titulares de altos cargos públicos envolvidos no planeamento da festa.