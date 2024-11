O encontro em Riade, o tráfico de droga na Colômbia, a detenção na Turquia: Manuel Montes, o português viajante que visitou Ronaldo

Já no Irão, onde ainda se encontra, Manuel Montes voltou a ter problemas assim que passou a fronteira, num processo que se estendeu durante várias semanas. “Estive 24 horas fechado numa sala de um aeroporto no Irão. Trataram-me com respeito e preocupação, mas pensei que nunca mais podia entrar no país. Depois fiz amizade com o oficial de ligação que me acompanhou do aeroporto até ao Dubai [para onde foi deportado, n.d.r.] e ajudou-me. Eu tinha um visto da Arábia Saudita no passaporte e, como eles têm problemas diplomáticos e o visto tinha sido obtido depois de ter estado no Irão, desconfiaram. Tive que tirar um novo visto no consulado do Irão em Istambul”, explicou.

Depois de conseguir o visto, o viajante voltou a tentar entrar no país, por via terrestre, e encontrou ajuda pelo caminho. “Fui até à fronteira e encontrei umas pessoas que me ajudaram. Depois apanhei um autocarro e entrei. Antes já tinha estado um mês no Irão, tendo entrado pelo sul do Iraque. Depois fui para o Dubai. O governo é muito fechado, mas as pessoas são muito abertas. É aquela máxima: ‘Quanto mais me prendes, mais quero sair’. Não esperava encontrar uma população com uma mente tão aberta. Vinha do Iraque, que é um país muito fechado, mas foi lá que encontrei as melhores pessoas a viajar. Eles paravam só para me dar água e comida. No Irão também é assim, mas não é tanto”, contou, frisando que o que mais o fascina nas viagens é o contacto com a população local.