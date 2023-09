Esperava-se um frente a frente daqueles que ficariam para a história entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), durante uma reunião extraordinária convocada para discutir o conflito em território ucraniano. Mas as expectativas saíram goradas: os dois líderes não marcaram presença durante os discursos um do outro, enviando os respetivos embaixadores nas Nações Unidas para assistirem às intervenções.

Esta reunião extraordinária, marcado à margem da Assembleia Geral, foi presidida por Edi Rama, primeiro-ministro da Albânia, membro temporário do Conselho de Segurança que assume a presidência do órgão durante este mês. E o líder albanês desentendeu-se, por mais do que uma vez, com o embaixador russo na ONU, motivando até intervenções indignadas de Vasily Nebenzya pelo facto de Volodymyr Zelensky intervir antes dos próprios membros permanentes e temporários daquele órgão.

“Querem transformar o Conselho de Segurança num espetáculo de um homem só”, atirou — aludindo a Volodymyr Zelensky — o embaixador russo, que acusou a presidência albanesa de “violar as práticas existentes” no órgão, apenas para “agradar aos parceiros da NATO”, organização que a Albânia integra. Vasily Nebenzya questionou inclusivamente a convocação da reunião, sublinhando que o encontro não ia “resolver a crise ucraniana”.

