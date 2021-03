Mas recordar a história do Chanel Nº5 é também pôr a descoberto a face mais ardilosa da sua criadora. Na tentativa de ter o controlo total de uma sociedade entretanto criada para albergar os lançamentos de perfumaria da maison parisiense, Coco Chanel quis tirar partido das expropriações antissemitas durante a ocupação nazi. O plano saiu furado, mas não desistiu enquanto não assumiu o controlo da sua criação.

Gabrielle quis criar “um perfume de mulher, com aroma de mulher” e acabou por fazer nascer um ícone do século XX. Não foi por acaso que Andy Warhol se apropriou da silhueta em meados da década de 80, por altura das suas “Ads Series”. Foi o primeiro grande símbolo do luxo europeu a disseminar-se na cultura americana, basta recordar as dezenas de soldados que fizeram fila à porta da boutique, em Paris, para levarem um frasco no regresso a casa. Em 100 anos de história, o perfume permaneceu praticamente intocado, como se o tempo não tivesse passado por ele. Sobreviveu aos que o viram nascer e a várias das estrelas que seduziu ao longo das décadas. É uma referência é universal. Afinal, quem é que nunca ouviu falar do Chanel Nº5.

Flores, erros laboratoriais e um Romanov: a fórmula do Chanel Nº5

Coco Chanel tinha começado a vender as suas criações de moda há cerca de uma década quando se aventurou no mundo da perfumaria. O negócio do vestuário e dos acessórios prosperara durante a Primeira Guerra Mundial, não em Paris, mas em Deauville e mais tarde em Biarritz. Com os frenéticos anos 20 à porta, Chanel recompunha-se do mais rude dos golpes: a morte de Boy Capel, amante e principal investidor. Mas os romances permanecem até hoje como um dos capítulos mais profícuos da vida da couturière e, em 1920, o seu destino cruzou-se com o do grão-duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolau II, o último czar, mas também do príncipe Philip, atual marido da rainha de Inglaterra.