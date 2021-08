No dia 1 de maio de 2012, o presidente norte-americano Barack Obama entregava aos jornais uma declaração sobre os judeus do Recife (de origem portuguesa) que estiveram entre os fundadores da cidade de Nova Iorque. “Há 358 anos, um grupo de 23 refugiados judeus fugiu do Recife, Brasil, acossado pela intolerância e opressão. Para eles, a fuga marcou o fim de mais um capítulo de perseguição para um povo que vem sendo posto à prova desde o momento em que passou a professar a sua fé (…)”.

Obama prossegue, explicando como em Nova Amesterdão (hoje Nova Iorque) estes 23 judeus encontraram “um porto seguro” e as “sementes da liberdade”. Uma busca no Google mostra como entre nós passou quase incógnito este pequeno-grande acontecimento: o reconhecimento da comunidade de judeus sefarditas de origem portuguesa, na génese da história da mais importante cidade americana. No mesmo dia, Obama aterraria em Cabul, numa visita surpresa ao Afeganistão, acontecimento abundantemente noticiado. Estará esquecido o papel que os sefarditas tiveram na cultura, na economia e na construção identitária de Portugal e Brasil?

Trezentos anos de Inquisição, um lento progrom, um lento holocausto parecem ter conseguido fazer com que os portugueses recalcassem a sua herança judaica. Efetivamente, publicam-se dezenas de livros com a palavra “Auschwitz” na capa, fazem sucesso todos os filmes sobre o nazismo, os campos de concentração criados por Hitler, mas continuamos a saber pouco sobre a história judaica portuguesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas na História macro e micro, como no nosso inconsciente — essa coisa fabulosa descoberta pelo judeu Sigmund Freud — tudo o que é recalcado retorna mais tarde ou mais cedo, de forma direta ou distorcida. Regressa como salvação ou culpa, mas regressa. No nosso caso, foi o ADN que tramou o recalcamento e o desinteresse generalizado.

Essa espiral da vida da Terra manteve o rastro que a memória apagou: em 2008, um estudo publicado no New York Times indicava que 20% dos habitantes da Península Ibérica tinham ADN sefardita contra apenas 11% de ADN árabe e berbere, o que contrariava bastante a nossa mitificada “origem árabe”. Outro estudo, publicado no American Journal of Human Genetics, no mesmo ano, dava conta que 35% dos homens no Sul de Portugal e 25% no Norte têm genes judeus sefarditas. Mais recentemente, pesquisas genéticas feitas em homens, nas aldeias do distrito de Bragança, revelaram indivíduos cujo ADN tinha mais semelhanças com um israelita do que com um português, isto vários séculos depois do édito de expulsão feito pelo rei D. Manuel I, das conversões forçadas e das fogueiras inquisitoriais. Pesquisas mais recentes só têm vindo a confirmar estes dados, bem como a força desta diáspora de um povo que terá chegado à Península Ibérica durante o império Romano, terá permanecido durante as ocupações árabes e voltado a permanecer perante as tentativas de expulsão visigóticas até ter uma situação ora favorável ora desfavorável consoante o rei que reinasse em Portugal.

Isto indica-nos também que o cripto-judaísmo era bem maior do que se pensava, que a maioria dos sefarditas se tornaram cristãos-novos e por cá ficaram, misturando-se bastante com os cristãos velhos, mas também continuando a casar entre si, a varrer a rua na direção da porta de casa, a lavar a carne antes de a cozinhar, a matar os animais com um só golpe e a verter o sangue na terra, a acender velas ao pôr-do-sol de sexta-feira. Muitos outros desligaram-se da religião e esqueceram mesmo a sua origem. Porém, como o escritor francês Pascal Quignard, escreverá a certa altura, no livro Vida Secreta: “Os judeus portugueses esqueceram-se porquê, mas o seu corpo não”.

Arrancados da Terra (Editora Objectiva), o livro do historiador brasileiro Lira Neto, agora publicado em Portugal (tendo um sucesso inesperado tanto no Brasil como cá), poderá ser um indício de que as coisas estão a mudar? Será que Portugal vai perceber o preconceito implícito nas expressões “menino rabino”, “marrão” ou “fazer judiarias”? No futuro, virá algum partido político exigir que se peça desculpa pela Inquisição aos descendentes dos judeus sefarditas como hoje se exige que se peça desculpa pela escravatura e o colonialismo?