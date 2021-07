Ou seja, o trabalho da FTC pode ser mais fácil do que aquilo que se espera. “O tribunal não disse que a FTC não tem razão”, como refere Miguel Sousa Ferro. “Simplesmente concluiu que a petição inicial da FTC não estava suficientemente fundamentada quanto ao que nós chamaríamos a existência de uma posição dominante”, adianta o especialista. Devido a isto, “é muito provável que a história não acabe aqui”.

E agora, o que é pode acontecer? “Ninguém sabe”, mas as próximas jogadas podem não ser fáceis para o Facebook

Estamos perante um caso, como já referimos, “complexo”. Tão complexo que até pode acabar com o Facebook a ter de se separar do WhatsApp e do Instagram. Wedgworth explica que “o Tribunal observou que são necessários fatos adicionais com alegações específicas de poder de mercado e quais recursos da aplicação móvel do Facebook ou do site da Web que estão incluídos nessa definição de mercado e quais é que estão excluídos”. Ou seja, ainda faltam muitas jogadas neste jogo e o caso pode demorar “até 5 anos”. Pode ser “mais ou menos”, refere a advogada, mas não deverá ser rápido.

A questão não é fácil porque o juiz Boasberg levantou, na sua decisão, um dos principais problemas quanto a estes casos contra as tecnológicas: “Não há uma receita ligada aos serviços da rede social que o Facebook fornece”. Isto quer dizer que a FTC precisa de “conectar a popularidade desses serviços do Facebook aos dólares de publicidade que o Facebook recebe dessa popularidade”. Quanto é que são? Não se sabe. O mesmo magistrado afirmou que há bases para “uma possível alienação do Instagram e do WhatsApp, apesar de ter observado que as fusões não foram contestadas no momento em que foram feitas“, refere ainda Wedgworth.

Esta ideia de separar o Facebook do Instagram e do WhatsApp não é nova. Contudo, para acontecer, tudo dependerá do que a FTC conseguirá ou não provar. À frente dessa pretensão do governo americano está a nova líder da FTC, Lina Kahn, escolhida pelo presidente dos EUA, Joe Biden. Como explica Wedgworth, Kahn está a “assumir um papel agressivo na busca de monopolistas como o Facebook e pode considerar o processo administrativo para reivindicações de concorrência desleal um caminho viável adicional no futuro”. Ou seja, este caso tem de resultar se a FTC quer ir atrás de outros gigantes, o que é cada vez uma vontade maior dos legisladores americanos e europeus.

Não obstante, Wedgworth, que está à frente de um caso de outro caso “antitrust“ (legislação para combater abusos de posição dominante no mercado) contra outra grande tecnológica, a Google, vai mais longe. De acordo com a advogada, “ninguém sabe se as novas alegações serão suficientes para permitir que a FTC continue o litígio“. Porém, “dada a importância das questões, espera-se que a FTC forneça ao Tribunal novas informações suficientes na reclamação corrigida” o que “permitirá que o caso prossiga”, esclarece.

Se o juiz disse que não há provas, isso quer dizer que o Facebook pode não ser um monopólio?

A resposta à resposta à pergunta acima é sim. O Facebook tem concorrentes, seja o Twitter, o Snapchat ou o TikTok. São concorrentes que a empresa teme e até pensou em comprar: “No passado, consideraram comprar o Musical.ly, que foi o precendente do Tiktok”, disse ao Observador, em junho, Sarah Frier, jornalista da Bloomberg e autora do livro “Sem Filtro — como o Instagram transformou os negócios, os influenciadores e a sociedade”. Contudo, como já referimos, a noção de monopólio pode interessar pouco ao Direito.