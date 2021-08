Seria produtivo examinar as razões que levaram a que o futebol se impusesse nuns países mas não noutros e analisar a sua ascensão desde o momento em que foi criado – quando era um desporto como qualquer outro – até se ter tornado no foco emocional da vida de muitas centenas de milhões de pessoas.

O papel desmesurado que o futebol ocupa hoje no espaço mediático e mental da maior parte do mundo merece reflexão (ver A febre do futebol parte 1: Hooligans e tagarelas e A febre do futebol parte 2: Bairrismo na era global), mas o livro de CVS pouco contribui para escalpelizar e compreender este fenómeno: limita-se a enunciar vários exemplos do conúbio entre futebol e fascismo e a repetir os lugares-comuns e as formulações pseudo-filosóficas típicas do discurso sobre futebol que é corrente nos media e que só contribuem para o obscurecimento e para a mistificação.

O futebol no Portugal de Salazar

Sendo CVS um autor espanhol dirigindo-se a leitores espanhóis, o foco do livro está fortemente enviesado: o futebol na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler é tratado em 40 páginas e o futebol nas ditaduras sul-americanas é tratado em 36, mas só ao futebol na Espanha de Franco são consagradas 74 páginas. Destas 74, há que descontar as duas correspondentes ao capítulo “Futebol, fado e Fátima”, sobre o futebol no Portugal de Salazar. CVS abre o dito capítulo com a frase “António de Oliveira Salazar não gostava de futebol” e afirma que Salazar não utilizou “o desporto como carta de apresentação internacional do seu regime, apesar das vitórias continentais do Benfica ou do grande papel da seleção portuguesa no Mundial de Inglaterra em 1966”, preferindo antes usar o futebol como “agente de desmobilização” – ou seja, mais do que tentar galvanizar os portugueses com os feitos dos futebolistas portugueses, Salazar terá preferido mantê-los entorpecidos e alheados, sob os “poderes narcóticos” do futebol.

CVS menciona também o aproveitamento de Eusébio pelo regime como forma de promover a ideia de Portugal como uma sociedade aberta, tolerante e não-racista, em que um africano podia ascender e ser plenamente integrado. A superficialidade do capítulo sobre o futebol no Portugal do Estado Novo é atestada pelo facto de 2/3 do espaço ser consagrado a Eusébio.

Portugal volta a ter destaque no capítulo “Salazar, Franco e três rebeldes”, cujo assunto são dois jogos amigáveis entre as seleções de Portugal e Espanha, a 38 de Novembro de 1937 (em Vigo) e 30 de Janeiro de 1938 (em Lisboa), que, segundo CVS, tiveram por intuito obter o reconhecimento internacional de Franco como legítimo governante de Espanha, no contexto da derrota iminente das forças republicanas. No segundo jogo, CVS destaca o facto de três jogadores que alinhavam pelo Belenenses – Quaresma, Azevedo e Amaro – se terem recusado a fazer a saudação fascista, o que foi, com efeito, uma atitude invulgar, pois, em Portugal, os jogadores costumavam fazer este gesto em encontros oficiais (desde que houvesse altas figuras do Estado ou das Forças Armadas na tribuna).

O pouco recomendável curriculum da FIFA

Se estes jogos amigáveis destinados a legitimar Franco contaram com o apoio de Salazar, não menos importante foi a cumplicidade da FIFA, que, em novembro de 1937, “depois de negociações árduas, acabou por admitir a Federação franquista como representante legítima do futebol espanhol”, numa altura em que metade de Espanha ainda estava sob controlo do Governo republicano. Note-se que o Reino Unido e a França só reconheceram o regime de Franco a 27 de Fevereiro de 1939; o Governo republicano só partiu para o exílio a 6 de Março; Madrid só caiu a 28 de Março; e os EUA só reconheceram o novo regime a 1 de Abril.

A FIFA, então dirigida pelo francês Jules Rimet, que esteve no cargo entre 1921 e 1954 (o mais longo mandato da história da organização), voltou a tomar partido por Franco no início de 1938, quando proibiu os jogos da seleção basca, que andava em digressão pelo mundo com o fito de promover a causa republicana (o Governo regional basco era fervorosamente republicano) e se encontrava, na altura, na Argentina. Esta intervenção da FIFA resultou, claro, de um pedido da recém-reconhecida federação de futebol franquista; a FIFA viria a arrepender-se da perseguição movida à selecção basca em Outubro de 1938 e levantaria a interdição, mas por essa altura a equipa já fora obrigada a regressar ao México e integrara-se no campeonato mexicano com a designação de Club Deportivo Euzkadi (a maior parte dos jogadores dispersar-se-ia, depois, por vários clubes latino-americanos).

Mas Franco não foi alvo de um favorecimento especial pela parte da FIFA – acontece que esta instituição não parece ter tido pruridos morais em pactuar com ditaduras de direita:

1) Em 1934 concedeu a organização do II Campeonato do Mundo de Futebol à Itália, mesmo sendo previsível – ou melhor, quase certo – que Mussolini iria aproveitar o ensejo para uma mega-operação de propaganda ao seu regime.

2) Apesar de cultivar uma fachada apolítica e neutral e interditar manifestações políticas nos relvados, a FIFA permitiu que os jogadores alemães, italianos, espanhóis e portugueses fizessem a saudação fascista em encontros oficiais – esta prática só foi proibida em 1945, quando a queda dos regimes de Hitler e Mussolini a tinham deixado, na prática, circunscrita a Espanha (e Franco, tal como Salazar, temia que os Aliados vitoriosos o pudesse remover do poder).

Antes de a II Guerra Mundial ter estalado, por vezes eram os próprios adversários dos fascistas a alinhar nas suas práticas. Embora CVS não o mencione, vale a pena recordar o episódio ocorrido no Estádio Olímpico de Berlim, a 14 de Maio de 1938, quando de um encontro amigável entre as seleções inglesa e alemã: o embaixador britânico em Berlim deu instruções para que os jogadores ingleses fizessem a saudação nazi no início do jogo, não para mostrar adesão aos ideais fascistas, claro, mas como deferência para com os anfitriões. Esta desastrosa operação de diplomacia ludopédica explica-se por o primeiro ministro Neville Chamberlain entender que a melhor forma de lidar com o tempestuoso e imprevisível Hitler era apaziguá-lo de todas as formas possíveis; Hitler, que anunciara a sua presença no estádio, acabou por não assistir ao jogo, mas deve ter rejubilado com o gesto de submissão da Grã-Bretanha e deve ter-se sentido encorajado a prosseguir com a estratégia de “bullying” na política externa.