O fim das super equipas na NBA

Os Suns fizeram crescer Ayton e Booker, adicionando apenas Chris Paul e completando o plantel com jogadores de equipa, treinados por um acérrimo defensor do jogo coletivo; os Celtics só ganharam ao deixar sair Irving, o que permitiu que Tatum crescesse e que a equipa progredisse defensivamente; os Heat são o exemplo de uma meticulosa gestão de plantel, com Erik Spoelstra (o treinador) a potenciar as qualidades ao seu dispor e a procurar diminuir as deficiências através da organização coletiva; e, por fim, os Bucks – campeões em título – têm a verdadeira super estrela da NBA em Giannis Antetokounmpo, ladeado por dois outros grandes jogadores (Jrue Holiday e Middleton), mas o seu sucesso reside na fúria defensiva e na crescente capacidade de Giannis de arrastar defesas para depois, quando fazem o 2×1 nele, encontrar o homem livre.

Todas estas equipas jogam bonito ofensivamente, com múltiplos bloqueios, trocas de passes constantes, muita movimentação, e todas tratam da sua defesa como um jardineiro obcecado em não deixar folhas secas no quintal. O que as distingue de outras equipas com super estrelas jovens (como os Atlanta, de Trae Young) ou os Mavericks (de Luka Dončić) é o jogo coletivo, a não-submissão às vontades e ao ego de uma ou mais estrelas. (Pese embora os Mavericks tenham melhorado com a chegada do treinador Jason Kidd e seja um mistério até onde podem ir, se engatarem).