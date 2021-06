Após as buscas da semana passada, os jornalistas do Apple Daily ainda tentaram resistir, mas a continuidade do jornal tornou-se impossível quando foram feitas várias detenções e congeladas as contas bancárias dos acionistas do jornal, impedindo a Next Digital de pagar aos jornalistas. A mensagem das autoridades de Hong Kong e de Pequim era clara: o jornal não podia continuar.

“O Apple Daily era o jornal mais crítico do governo chinês e do governo de Hong Kong, e essa é a razão porque foi derrubado. O seu derrube simboliza uma mudança na política e abordagem [das autoridades] e transmite aos outros media a ideia de que serão encerrados até que estejam devidamente harmonizados”, explica ao Observador Steve Tsang, professor de História e Ciência Política e diretor do China Institute na Escola de Estudos Orientais e Africanos (SOAS, na sigla em inglês) da Universidade de Londres.

Durante 26 anos, o jornal fundado pelo magnata do vestuário Jimmy Lai foi umas das referências do movimento pró-democracia. Criticado muitas vezes pela sua abordagem sensacionalista e tabloide, muito dedicado a escândalos de celebridades, o Apple Daily era também o jornal dedicado a investigar a corrupção local e aquele que mais abertamente criticava o Partido Comunista Chinês, denunciando as tentativas da China para aumentar o controlo sobre a região administrativa chinesa.