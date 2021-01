“Temos pela frente as semanas mais difíceis da pandemia.” O alerta é de Manuel Carmo Gomes, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e foi feito esta terça-feira durante a reunião de especialistas no Infarmed para balanço da situação epidemiológica em Portugal. O cenário previsto para os próximos 15 dias é sempre assustador, mesmo que o Governo opte pelo confinamento total para tentar travar a pandemia: “Dificilmente evitaremos os 14 mil casos daqui a duas semanas.” A média de mortes será nessa altura de 150 por dia e os internamentos em cuidados intensivos rondarão os 700 doentes, segundo as previsões do epidemiologista.

Sem medidas restritivas, o futuro é ainda mais negro: a 19 de janeiro, o país estará a braços com mais de 18 mil contágios por dia e, a 26 de janeiro, o valor chegará aos 37 mil casos, defendeu o especialista. No melhor cenário possível, com confinamento, apenas daqui a 6 semanas Portugal terá estabilizado as novas infeções entre os 7 mil e os 3.500 casos por dia.

Muito mais cedo do que o esperado, os óbitos alcançaram a previsão do especialista. Esta terça-feira, segundo o mais recente balanço da Direção Geral da Saúde, o país registou 155 mortes, o valor mais alto de sempre, e havia 599 camas ocupadas por doentes Covid em unidades de cuidados intensivos de todo o país.

Também Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, apontou o cenário de aumento de mortes como inevitável. Lembrando que a letalidade entre os mais velhos ronda os 20%, o epidemiologista afirmou que podemos esperar a morte de 600 dos cerca de 3.000 idosos, com mais de 80 anos, infetados nos primeiros dias de janeiro. São eles, os mais velhos, “a locomotiva das mortes” em Portugal.