Podemos dizer que é uma “montra internacional” para artistas portugueses, que é “um festival para vender a música portuguesa”, que serve também para “tentar descobrir o futuro”. Desde que começou, em 2017, já escrevemos tudo isto sobre o MIL — Lisbon Internacional Music Network. E tudo isso se mantém válido, para a edição de 2022.

Já a decorrer desde esta quarta-feira, num primeiro dia mais voltado para as conversas e debates do que para os concertos (apenas um, de abertura do festival, agendado para as 22h), este festival-convenção que quer ajudar a estimular a circulação mundial e europeia de artistas, portugueses mas não só, tem sido nos últimos anos um viveiro de talentos.

Este ano, não é diferente. Sendo um dos objetivos do MIL colocar artistas e bandas em contacto com agentes e com programadores de festivais e salas de concerto de vários pontos do mundo, ao longo de três dias (outro, o de discutir os desafios e oportunidades com que se confronta hoje a indústria da música), o cartaz do festival baseia-se sobretudo em artistas e bandas emergentes, ainda em fase inicial da carreira mas promissores.

Assim sendo, decidimos olhar para todo o cartaz e destacar dez artistas e bandas que podem ser descobertos no MIL e revelar-se boas surpresas, tanto para os profissionais da indústria que, como bons olheiros, estarão presentes à procura de talento nos próximos dois dias, quanto para os espectadores cujo único interesse passará por ver concertos e encontrar “a próxima grande cena” da música.

